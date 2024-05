Nach Feuer in Rendsburg: Züge rollen wieder über Hochbrücke Stand: 06.05.2024 22:09 Uhr Bei einem Brand von drei Gebäuden in Rendsburg sind auch Teile der Eisenbahnhochbrücke beschädigt worden. Die Brücke blieb rund zehn Stunden gesperrt: Gutachter untersuchten das Bauwerk - und fanden offenbar keine größeren Probleme vor.

Gegen 20 Uhr gab das Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes (WSA) die Brücke wieder frei. Wenige Minuten später fuhr der erste Zug wieder. Das Feuer hatte für Temperaturen von bis zu 800 Grad unter der Brücke gesorgt. Einige Holzschwellen an den Schienen fingen Feuer. Spätestens am Dienstagmorgen solle alle Züge wieder nach Plan über die Brücke fahren, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn NDR Schleswig-Holstein.

Am Abend, kurz vor der Freigabe, hatte das WSA noch mitgeteilt, dass am Montag keine Entscheidung mehr falle - und die Eisenbahnbrücke bis Dienstag gesperrt bleibe.

Freuer griff auf zwei Gebäude über

In der Nähe der Brücke war am Montagvormittag eine Garagenanlage in Brand geraten. Vor Ort stieg dichter, schwarzer Rauch in den Himmel. Die Flammen griffen laut Feuerwehr auf ein angrenzendes Wohnhaus und eine weitere Halle über. Ein Hausbewohner wurde leicht verletzt. Die Flammen seien laut Polizei aber schnell unter Kontrolle gewesen. Es waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Explosionen waren zu hören

In der betroffenen Halle standen Autos und dort wurden unter anderem auch Farben und Lacke gelagert. Deshalb waren auch Explosionen zu hören, wie die Polizei mitteilte. In dem Wohnhaus war eine therapeutische Wohngruppe untergebracht. Da das Haus aktuell nicht bewohnbar ist, wurden die Bewohner vorübergehend in einem Hotel untergebracht, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den späten Nachmittag an.

Strecken Flensburg - Hamburg und Kiel - Husum waren betroffen

Tagsüber kam es durch die Brückensperrung zu Zugausfällen auf den Regionalstrecken Flensburg - Hamburg (Deutsche Bahn) und Husum - Kiel (Nordbahn) sowie im Fernverkehr von und nach Dänemark. Die Züge auf der Strecke Flensburg - Hamburg mussten in Rendsburg und Neumünster stoppen. Die Deutsche Bahn und die Nordbahn hatten Ersatzverkehre eingerichtet. Durch den Busnotverkehr zwischen Rendsburg und Neumünster dauerte die Reise beispielsweise bis zu 45 Minuten länger .

