NDR Festivals 2024: Glasperlenspiel, Kamrad und Alex Christensen live Stand: 25.04.2024 05:00 Uhr NDR Schleswig-Holstein geht im Sommer wieder auf Festival-Tour. Freuen Sie sich auf Open Air Live-Konzerte und Stadt-Challenges! Auf der großen NDR Bühne stehen DJ Alex Christensen, die Pop-Band Glasperlenspiel und der Singer-Songwriter Kamrad. Der Eintritt ist frei.

Bereits zum dritten Mal feiern wir mit Ihnen auf den NDR Festivals in Schleswig-Holstein - mit Live-Musik unter freiem Himmel an tollen Orten. Mit dabei sind dieses Jahr Büsum, Pinneberg und das Ostseebad Grömitz. Neben guter Musik steht auch in jeder Stadt eine Challenge an. Die Challenges für die Städte werden erst noch bekannt gegeben. Aber so viel sei verraten: Spaß ist garantiert.

Alex Christensen läutet NDR Festival-Saison in Grömitz ein

In Grömitz im Kreis Ostholstein ist NDR Schleswig-Holstein in diesem Jahr beim Familien-Musikfestival "Sonne, Strand und Sterne" mit am Start. Hier erwartet Sie Star-DJ Alex Christensen - er tauscht "Das Boot" gegen den Strand. Musikalisch hat Alex Christensen als einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands die 90er-Jahre entscheidend mitgeprägt und sich während seiner Karriere immer wieder neu erfunden. Zuletzt war er sogar mit dem Berlin Orchestra unterwegs. Von Pop über Klassik bis Techno ist bei ihm für jeden etwas dabei.

Wiedersehen mit Glasperlenspiel in Büsum

Eine Stadt darf sich dieses Jahr schon zum zweiten Mal auf ein NDR Festival freuen: Büsum im Kreis Dithmarschen. Beim letzten Mal feierten dort mehr als 5.000 Besucherinnen und Besucher begeistert mit. In Büsum heizen in diesem Jahr Sängerin Carolin Niemczyk und das musikalische Allround-Talent Daniel Grunenberg der Menge ordentlich ein. Die beiden sind besser bekannt als das erfolgreiche Pop-Duo Glasperlenspiel - und bereits erfahrene NDR Festival-Hasen. Vorgruppe ist an dem Abend die Hamburger Coverband Good Music Live.

Festival-Abschluss mit Kamrad in Pinneberg

Die große Abschlussparty des NDR SH Festivalsommers steigt am 20. Juli in Pinneberg. Dort wird Sänger Kamrad auf der Bühne stehen. Sein Song "I Believe" war einer der Sommerhits 2023. Der deutsche Singer-Songwriter kombiniert verschiedene Musikgenres: Pop, EDM und RnB. Unter anderem diese besondere Mischung ist es, die seine Fans begeistert. Im Vorprogramm gibt es die Hits der norddeutschen TOP40-Coverband Freestyle.

Die Termine im Überblick

05. Juli 2024 ab 17 Uhr: Alex Christensen & Friends im Ostseebad Grömitz, am Strand neben der Seebrücke (Moderation: Kristin Recke und Horst Hoof)

13. Juli 2024 ab 17 Uhr: Glasperlenspiel und Good Music Live in Büsum, bei der Watt-Tribüne (Moderation: Kristin Recke und Horst Hoof)

20. Juli 2024 ab 17 Uhr: Kamrad und Freestyle in Pinneberg, auf dem Marktplatz (Moderation: Kristin Recke und Henrik Hanses)

Ausschnitte der Veranstaltungen werden live bei NDR 1 Welle Nord und im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen übertragen. Das ganze Spektakel gibt es jedoch nur vor Ort - natürlich kostenlos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 25.04.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals Rock und Pop