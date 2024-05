Stand: 07.05.2024 08:51 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck sucht Wahlhelfer für Europawahl

Für die Europawahl am 9. Juni werden in Lübeck noch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht. Das hat die Stadt mitgeteilt. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Insgesamt werden in der Hansestadt 1.000 Ehrenamtliche gebraucht. Für die Arbeit am Wahltag gibt es eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich direkt bei der Stadt Lübeck melden. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Lübecks Kirchen sanierungsbedürftig - Gauck übernimmt Schirmherrschaft

Risse im Mauerwerk, marode Fenster, bröckelnder Putz - die Lübecker Altstadtkirchen sind zum Teil marode und müssen dringend saniert werden. Allein anstehende Reparaturen in Dom und Marienkirche kosten laut Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mehr als 50 Millionen Euro. Geldgeber sollen mit der neuen Stiftung "7Türme+" gefunden werden. Unter anderen übernimmt Ex-Bundespräsident Joachim Gauck eine der Schirmherrschaften. Auch das Land Schleswig-Holstein will eine Viertelmillion Euro dazugeben. Die Lübecker Possehl-Stiftung hat bereits sieben Millionen Euro für die nächsten sieben Jahre zugesagt. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Polizei entdeckt Hund in Kofferraum

Ein Hundewelpe ist im Motorraum eines Autos als blinder Passagier von Rumänien bis nach Lübeck gereist. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zwei Anrufer hatten am Wochenende die Beamten verständigt, weil sie aus ihrem Auto ein Winseln gehört hatten. Laut Polizei haben die Beamten und der Autobesitzer den Motorraum geöffnet und dann hat sie ein kleiner schwarzer Hund angeschaut. Der geschwächte Welpe wurde in ein Tierheim gebracht. Der Autobesitzer gab an, er sei gerade aus Rumänien wiedergekommen und habe schon dort ein Winseln wahrgenommen, das er aber nicht seinem Fahrzeug zugeordnet habe. | NDR Schleswig-Holstein 07.05.2024 08:30 Uhr

