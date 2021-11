Youtube-Anleitung fehlgeschlagen: Feuerwehr rückt zum Baum fällen an Stand: 04.11.2021 17:20 Uhr Bei Youtube kann man sich für inzwischen beinahe alles eine Anleitung ansehen - auch fürs Baumfällen. Eine Ostholsteinerin wollte mit dieser Hilfe eine störende Tanne beseitigen - ohne Erfolg.

Das hatte sich eine 25-jährige Frau aus Sereetz (Kreis Ostholstein) sicher einfacher vorgestellt: Am Mittwochnachmittag wollte sie sich mit einer geliehenen Kettensäge und einer Youtube-Anleitung an das Fällen einer circa zehn Meter hohen Tanne machen. Der Baum stand zwischen zwei Einfamilienhäusern und störte den Nachbarn. Doch das Ergebnis entsprach nicht ganz dem des Videotutorials. Während der Arbeiten drohte die Tanne in die falsche Richtung zu stürzen.

AUDIO: Feuerwehreinsatz nach YouTube-Anleitung zum Baumfällen (2 Min) Feuerwehreinsatz nach YouTube-Anleitung zum Baumfällen (2 Min)

Feuerwehr musste Tanne sichern

Die Polizei wurde über den missglückten Versuch informiert und kurze Zeit später rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte sicherten die Tanne mit einem Stahlseil und trugen mittels Drehleiter und Kettensäge Schritt für Schritt die Äste ab. Um bis zu zwei Drittel konnte die Tanne gekürzt werden, der Rest stürzte schließlich doch um. Die Tanne beschädigte dabei aber nur ein Sichtschutzelement, Personen wurden nicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 04.11.2021 | 16:40 Uhr