Wolf am Strand von St. Peter-Ording gesichtet Stand: 22.04.2023 14:17 Uhr Im Frühjahr verlassen Jungwölfe ihr Rudel und legen dabei oft weite Strecken zurück. Einer von ihnen wollte jetzt offenbar Nordseeluft schnuppern.

Mit diesem Anblick hatte ein Mitarbeiter der Tourismuszentrale am Freitag vermutlich nicht gerechnet: Ein Wolf spazierte am Strand von St. Peter-Ording. Da er seinen Augen kaum traute, machte der Mann Fotos von dem Tier und wandte sich an den Koordinator der Wolfsbetreuung in Schleswig-Holstein. Der bestätigte, dass es sich wirklich um einen Wolf handelte, der da am Nordseestrand herum lief.

Strandbesucher sollten Abstand halten

Das Ordnungsamt und die Tourismuszentrale haben die Strandbesucher deshalb darauf hingewiesen, Abstand zu dem Tier zu halten, es nicht in die Enge zu treiben und Hunde anzuleinen. Inzwischen soll der Wolf wieder weg sein aus St. Peter-Ording.

Das Umweltministerium teilte mit, dass die Wolfssichtung nicht ungewöhnlich sei. Jetzt zu dieser Jahreszeit würden viele der hier ansässigen Jungwölfe ihre Rudel verlassen und dann auf der Suche nach eigenen Revieren oft über große Strecken wandern.

