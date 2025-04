Gänsefraß in SH: Bis zu 25.000 Euro für betroffene Landwirte Stand: 30.04.2025 14:24 Uhr Die Zahl der Gänse hat sich laut Bauernverband trotz verlängerter Jagdzeiten erhöht. Das Landwirtschaftsministerium hat jetzt neue Richtlinien für Entschädigungszahlungen angekündigt.

Es ist das ewige Thema für die Landwirte an der Westküste Schleswig-Holsteins: Tausende Gänse sitzen auf den Feldern und fressen sie kahl. Das Landwirtschaftsministerium will nun Landwirte gezielt für Schäden durch ziehende Wildgänse entschädigen. Ab dem 2. Mai könnten Betriebe Anträge stellen, wenn ihre Flächen zwischen Oktober und Mai von Gänsefraß betroffen waren. Je nach Schadenshöhe seien Zahlungen zwischen 500 und 25.000 Euro möglich.

Längere Jagdzeiten haben Problem nicht gelöst

Das Land hatte im vergangenen Jahr die Jagdzeiten in der Hoffnung verlängert, dass sich weniger Gänse auf die Felder der Landwirte setzen würden. Ende Juli 2024 hatte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) per Ministerverordnung die Jagdzeit für Grau-, Kanada- und Nilgänse bis Ende Januar und die für die streng geschützten Nonnengänse bis Ende Februar verlängert. Doch der Bestand der Gänse hat sich laut Bauernverband in diesem Jahr sogar erhöht.

Entschädigungen wegen Gänsefraß: Landwirte hoffen wenig Bürokratie

Auch auf den nordfriesischen Inseln sind Gänse für die Landwirte schon seit Jahren ein großes Problem. Wer jetzt zum Beispiel über die Straßen auf Föhr (Kreis Nordfriesland) fährt, sieht Tausende Gänse - entweder in Gruppen fliegend oder pickend auf den Feldern. Viele Felder sehen mitgenommen und alles andere als grün aus.

Landwirt Jan Hinrichsen, der seinen Traditions-Familienbetrieb im Ort Dunsum hat, freut sich über die Ankündigung der Gänsefraß-Entschädigung. Er hat unter anderem Felder mit Sommergerste und Sommerroggen. Allerdings ist Hinrichsen auch skeptisch: "Ich bin mal gespannt, wie groß der Aufwand dann wirklich ist, das zu beantragen. Und letztendlich kann man mit Geldscheinen keine Tiere füttern, aber an sich ist das ja eine gute Nachricht."

