Schleswig-Holstein verleiht wieder Bürgerpreis und Demokratiepreis Stand: 30.04.2025 10:00 Uhr Beim Bürgerpreis wird ausgezeichnet, wer Menschen in SH durch Sport zusammenbringt. Menschen oder Projekte, die sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung engagieren, werden mit dem Demokratiepreis ausgezeichnet.

Zusammenhalt, Respekt und Gleichberechtigung im Sport: Darum geht es beim Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreis. Vom 1. Mai bis 30. Juni können sich hier ehrenamtlich Engagierte online selbst bewerben oder andere Menschen für den Preis vorschlagen. Ausgezeichnet werden Personen, Projekte, Initiativen oder Vereine aus Schleswig-Holstein, die Menschen durch Sport zusammenbringen sowie Integration, Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe im Sport fördern.

Bürgerpreis Schleswig-Holstein: Alle bekommen Filmporträt

Die Bürgerpreise in den Kategorien "U27" und "Alltagshelden" sind mit 3.000 Euro dotiert. Die Nominierten erhalten jeweils 500 Euro. Zudem erhalten alle Preisträger und Nominierten ein Filmportrait über ihr Engagement.

Die Preisverleihung findet im November statt. Verliehen wird der Preis vom Landtag und den Sparkassen in Schleswig-Holstein. Der NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner.

Engagierte für freiheitlich-demokratische Grundordnung werden ausgezeichnet

Außerdem wird auch der Demokratiepreis wieder verliehen. Der Landtag und die Sparkassen in Schleswig-Holstein ehren damit Menschen oder Projekte, die sich in besonderer Weise für die freiheitlich-demokratische Grundordnung engagiert haben. Im vergangenen Jahr ging der Preis an Alt-Bundespräsident Joachim Gauck.

Anders als beim Bürgerpreis ist eine Bewerbung um den Demokratiepreis nicht möglich. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer Jury vorgeschlagen und ausgewählt.

