Wochen gegen Rassismus starten in Schleswig-Holstein Stand: 17.03.2023 05:00 Uhr In ganz Schleswig-Holstein gibt es vom 20. März bis 2. April viele Angebote zum Thema Antirassismus. NDR Schleswig-Holstein hat dazu eine Übersicht über die Veranstaltungen im Land zusammengestellt.

Unter dem Motto "Misch Dich ein" finden in Schleswig-Holstein die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Koordiniert wird die Veranstaltungsreihe durch das Landesdemokratiezentrum SH. Ziel ist es, zu informieren, aufzuklären und zu sensibilisieren, so die Veranstaltenden. In diesem Jahr gibt es mehr als 70 Angebote und Aktionen in vielen Teilen des Landes. Sie sollen Solidarität mit Menschen ausdrücken, die von Rassismus betroffen sind zund ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus setzen.

Kiel: Diskussion, Vorträge und Malik Harris zum Auftakt

In der Landeshauptstadt gibt es zum offiziellen Auftakt der Internationalen Wochen gegen Rassismus am 20. März eine Diskussionsveranstaltung: der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein, Stefan Schmidt, und das Landesdemokratiezentrum laden in das Landeshaus ein. Die Keynote des Abends hält Emilia Roig. Die französiche Politologin und Aktivistin beleuchtet Themen im Zusammenhang mit Intersektionalität und Unterdrückung anhand konkreter Beispiele. Zudem lädt sie die Teilnehmenden dazu ein, ihre Perspektive, Wahrnehmung und Überzeugungen in Bezug auf soziale Ungerechtigkeit zu erweitern. Und Roig regt an, über die Verzweigungen zwischen Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus nachzudenken.

"Ziel der Projekte und Aktionen ist eine Stadt ohne Rassismus", schreibt die Stadt auf ihrer Aktionswebseite. Außerdem präsentiert Stefan Schmidt seine neue Kampagne zum Thema Mehrsprachigkeit. Die Kieler Eröffnungsveranstaltung findet ab 17.30 Uhr im Landeshaus statt, um Anmeldung wird gebeten.

Flensburg: Stadtführung sensibilisiert für rechte Gewalt

In den 1990er Jahren sind in Flensburg zwei Menschen aufgrund rechtsmotivierter Gewalt gestorben. Bei einem "historisch-politischen Stadtrundgang" soll die Lebensgeschichten der Betroffenen erzählt werden. Auch die fehlende Erinnerungskultur an die Opfer von rassistischer, rechter Gewalt wird laut der Veranstalter besprochen. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen der Betroffenen und ihrer Hinterbliebenen.

Eutin: Vielfältige Aktivitäten in der Rosenstadt

Die Stadt Eutin (Kreis Ostholstein) beteiligt sich wieder mit einem eigenen, vom Integrationsbüro organisierten, Programm. Die Aktionswochen starten in Eutin mit einem Fotospot an der Stadtbucht. Im gesamten Aktionszeitraum können Passsanten auf Höhe des Inklusionshotel Fotos machen und damit ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Unter dem Aktionsmotto "Misch Dich ein!" führt das Integrationsbüro zudem am Mittwoch, 22. März, von 10 bis 13 Uhr eine Mitmach-Trommelsession mit Infozelt gegen Rassismus auf dem Marktplatz vor dem Witwenpalais durch.

Am Samstag, 25. März, wird in Zusammenarbeit mit dem Migrationsmanagement des Kreises Ostholstein um 20 Uhr im kommunalen Kino Binchen der Film "Schwarze Adler" gezeigt. In dem Kinofilm berichten schwarze Spielerinnen und Spieler über ihre Erfahrungen in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Am Freitag, 24. März und am Mittwoch, 29. März findet in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein Spielenachmittag im Jugendzentrum Eutins statt. Es wird "Respekt“ gespielt - das Fragespiel für Weltveränderer. Und der Abschluss der Antirassismus-Wochen findet am Freitag, 31. März, ab 18.30 Uhr beim Forum Eutin e.V. statt, mit Musik und Tanz aus verschiedenen Kulturen.

Itzehoe im Zeichen Gegen Rassismus

Der Kreis Steinburg setzt in Itzehoe aktiv ein Zeichen - entweder in Form von Aktionsaufklebern oder -postern in Bussen der Vineta Steinburg GmbH. Die Aufkleber werden in der Fußgängerzone zwischen Feldschmiede und Ecke Kirchenstraße/Breite Straße in der Innenstadt auf dem Boden befestigt. Außerdem wird während der Wochen eine Bank vor dem Gebäude des Kreistagssaals aufgestellt, die die Koordinierungsstelle Integration des Kreises Steinburg in Kooperation gemeinsam mit einer afghanischen Migrantengruppe bemalt hat. Sie soll das Thema Ausgrenzung sichtbar machen.

Lübeck: Antirassistische Kulturtage in der Hansestadt

Auch die Hansestadt beteiligt sich an den Internationalen Wochen, hier in diesem Jahr "Antirassistische Kulturtage" genannt. Lübeck ist dem Bündnis Europäische Städtekoalition gegen Rassismus e.V. beigetreten, darum koordiniert die Stabsstelle Integration die insgesamt 29 Veranstaltungen. Das Haus der Kulturen ist zentraler Anlaufpunkt für die verschiedenen internationalen Vereine und Kulturgruppen, und bietet unter anderem Integrationsberatung an. Im Rahmen der Kulturtage gibt es dort auch ein "Antirassismus-Training", das Evans Gumbe von der Technischen Hochschule Lübeck entwickelt hat.

Außerdem gibt es Koch-Treffen, Musik und interkulturelle Netzwerktreffen. Und das schon am Wochenende, zum Beispiel mit dem "Drum Circle", eine Jugend-Kultur-Veranstaltung mit Musik, Film und Tanz, am Samstag, 18. März, ab 16 Uhr im Altstadtbad Krähenteich. Oder mittags mit der orientalischen Kochaktion "Culture Kichen" auf dem Brolingplatz.

Lübecker Schule veranstaltet Malwettbewerb gegen Rassismus

"Wir sind alle gleich - wir sind alle anders": Zu diesem Thema gibt es am 21. März tagsüber in der Lübecker Grundschule am Koggenweg einen Malwettbewerb. Eine "bunte" Schule, mit Kindern aus vielen unterschiedlichen Ethnien. Gefördert von der Michael-Haukohl-Stiftung werden die Kinder mit reichlich Material ausgestattet und können dann ihre Ideen von vielfältiger und antirassistischer Welt aufs Papier bringen. Gerade weil die Schule "bunt" ist, ist das Thema Rassismus beziehungsweise Antirassismus relevant und die Kinder dafür sensibilisiert. Die besten Bilder werden prämiert.

Elmshorn: Bunt und vielvältig

Elmshorn (Kreis Pinneberg) will sich wieder bunt und vielfältig zeigen. Die Stadt setzt sich aktiv mit zahlreichen Veranstaltungen und nachhaltig mit dem lokalen Bündnis gegen Rassismus und für Demokratie und eine solidarische Gemeinschaft ein. Dazu lädt sie unter anderem zum "Kunterbunten Multi-Kulti-Frühstück" am 20. März ein. Organisiert wird das Frühstück von der Beratungsstelle des SkF e.V. Kiel, der Caritas Migrationsberatung und der Kleiderkammer.

