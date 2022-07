Wedel: Zwischenfall im Kohlekraftwerk Stand: 01.07.2022 16:45 Uhr Im Kohlekraftwerk Wedel hat es Donnerstagabend einen Zwischenfall gegeben. Aus dem Schornstein stieg jede Menge Rauch auf, auch Flammen waren zu sehen. Anwohner seien laut Betreiber aber nicht gefährdet gewesen.

Beim Probestart einer Gasturbinenanlage sei Öl in einen Schornstein gelangt und dort erst verbrannt, so ein Sprecher von Wärme Hamburg, die das Kraftwerk betreiben. Eine meterhohe schwarze Rauchwolke und Flammen seien dadurch zu sehen gewesen. Aus technischer Sicht habe keine Gefährdung für die Anwohner bestanden, so der Sprecher.

Die Anlage wurde abgeschaltet. Die Ursache für den Fehler wird gesucht und dann repariert. Das Kohlekraftwerk wird gerade gewartet und läuft nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.07.2022 | 13:00 Uhr