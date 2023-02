Virologe: Nicht jeder braucht Corona-Auffrischungsimpfung Stand: 02.02.2023 08:22 Uhr Die Corona-Maßnahmen werden weiter gelockert. Heute endet unter anderem bundesweit die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Die Pandemie tritt weiter in den Hintergrund - was bedeutet das aber für die Corona-Impfung?

Bringt es überhaupt etwas, sich erneut gegen Corona impfen zu lassen? Diese Frage hat NDR Schleswig-Holstein dem Kieler Virologen Hemut Fickenscher gestellt. Der Experte sagt: Wer bis jetzt alle empfohlenen Impfdosen bekommen hat, braucht erstmal keine Auffrischungsimpfung - auch wenn die letzte Impfung schon länger her ist. Das liegt laut dem Experten daran, dass die mRNA-Impfstoffe einen längeren Schutz bieten als herkömmliche Impfstoffe.

Geschwächtes Immunsystem oder nicht?

Anders ist das bei Personen mit stark geschwächtem Immunsystem - zum Beispiel bei Tumorpatienten: Sie sollten nach Meinung von Fickenscher ihren Arzt fragen, ob sie eine Auffrischungsimpfung brauchen.

Fickenscher: Vielleicht bald Kombi-Impfung möglich

Der Virologe sagt außerdem: Vielleicht wird es künftig eine Art Kombi-Impfung geben, mit der sich die Menschen gegen aktuelle Grippe- und Coronaviren impfen lassen können. Ob dieser Impfstoff wirklich kommt beziehungsweise wann die Markteinführung sein könnte, ist aber noch unklar.

Immer weniger Corona-Schutzmaßnahmen

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden in Deutschland mittlerweile immer weiter zurückgefahren. Erstmals seit fast drei Jahren dürfen von heute an Reisende im Fernverkehr der Bahn- und Busgesellschaften bundesweit auf eine Schutzmaske verzichten. Auch für Fahrten im Nahverkehr etwa in Bussen, U-Bahnen und S-Bahnen laufen die letzten Corona-Maskenvorschriften aus. In Schleswig-Holstein war das schon länger der Fall. Auch läuft die Corona-Arbeitsschutzverordnung aus. Das bedeutet, dass Betriebe künftig keine Hygienekonzepte mehr aufstellen müssen. Dennoch kündigten einige Unternehmen in Schleswig-Holstein an, freiwillig an bestimmten Schutzmaßnahmen festzuhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus