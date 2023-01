Übergriffe zu Silvester: Polizei und Feuerwehr fordern Konsequenzen Stand: 02.01.2023 11:32 Uhr Nach zahlreichen Übergriffen und schweren Feuerwerksunfällen fordern Vertreter von Polizei und Feuerwehr nun Konsequenzen. Auch in Schleswig-Holstein kam es zu Übergriffen und Unfällen.

Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht deutschlandweit gibt es neue Forderungen nach einem Böllerverbot. Auch in Schleswig-Holstein gab es zum Jahreswechsel Angriffe auf Einsatzkräfte sowie schwere Unfälle mit Feuerwerk.

Der Landesverbandschef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, Robert Pohl, sagte, ihn hätten die Vorfälle nicht überrascht. Es gebe die Entwicklung, dass Menschen ihre Aggressionen zunehmend an Einsatzkräften ausliessen. Er forderte eine bessere technische Ausrüstung, um solche Taten strafrechtlich zu verfolgen. "Im Einsatz haben unsere Kolleginnen und Kollegen, die Kameradinnen und Kameraden nicht die Möglichkeit, alle Angriffe zu dokumentieren. Da sind Hilfsmittel wie Dashcams, die auf der Einsatzfahrt schon Vorfälle registrieren oder aufzeichnen können, sicherlich ein Hilfsmittel. Oder wie auch in Berlin gefordert, die Bodycams für die Kolleginnen und Kollegen." Pohl kritisierte dass die Täter - im Gegensatz zu Angriffen auf die Polizei – oft unerkannt davonkämen und viele Verfahren eingestellt würden. Die Feuerwehrgewerkschaft hatte zuvor dafür plädiert, Einsatzfahrzeuge mit Dashcams, kleinen Kameras hinter der Windschutzsscheibe, auszustatten. So könnten Angriffe auf Einsatzkräfte besser dokumentiert werden.

GdP will Böllerverbot

Die Gewerkschaft der Polizei in Berlin (GdP) plädiert für ein allgemeines Böllerverbot: "Wir fordern - wenn man die Bilder und die Vorgehensweise sieht - ein generelles Böllerverbot", so Andreas Roßkopf von der GdP. In jedem Fall aber brauche es ein Verbot, das sich auf die öffentlichen Plätze auswirke, sodass Feuerwerke nur noch unter speziellen Bedingungen an bestimmten Orten möglich seien, so Roßkopf weiter.

VIDEO: Silvester: Zahlreiche Einsätze für Rettungskräfte (1 Min)

Zwei Tote in Schleswig-Holstein

Von Übergriffen und schweren Unfällen berichten auch Feuerwehr und Polizei in Schleswig-Holstein. In Elmshorn hatte das Feuer eines brennenden Carports auf ein Doppelhaus übergegriffen. 130 Feuerwehrleute kämpften mehr als elf Stunden gegen die Flammen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers musste ein Bewohner aus dem brennenden Haus gerettet werden - er verstarb wenig später im Krankenhaus. Außerdem ermittelt die Elmshorner Polizei, nachdem ein Unbekannter einen Feuerwehrmann, der gerade einen brennenden Müllcontainer löschte, mit einer Schusswaffe bedrohte.

Grill verursacht Kohlenmonoxidvergiftung

Weitere größere Brände gab es in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg), in Heide (Kreis Dithmarschen), in Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) und in Neumünster. Dort starb ein 21 Jahre alter Mann an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Er hatte einen nicht vollständig abgelöschten Grill in die Wohnung geholt und dort die giftigen Gase eingeatmet. Seine 54 Jahre alte Mutter konnte noch wiederbelebt werden und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen. Die Polizei Lübeck berichtet zudem von einem Feuerwerkskörper, der in Richtung einer Personengruppe geworfen wurde und unmittelbar vor einem Kind zündete, das dadurch leicht verletzt wurde. Im Herzogtum Lauenburg verletzte sich ein 13-Jähriger durch einen Böller schwer an der Hand und kam in ein Krankenhaus.

Verletzte, Übergriffe und Zerstörung - im ganzen Norden

Aus allen norddeutschen Bundesländern liegen Berichte über Verletzte, Zerstörung und bedrohte wie bedrängte Polizei- und Rettungskräfte vor. In Niedersachsen meldet die Polizei entsprechende Vorfälle aus Delmenhorst, Osnabrück oder Peine. In Hannover wurden fünf Beamte beim Eingriff in eine Auseinandersetzung verletzt. In Hamburg wurden auffällig viele Verletzungen - insbesondere bei Kindern - verzeichnet. Außerdem erlebten Einsatzkräfte auch hier Aggression: Rettungskräfte wurden mit Böllern beworfen und mit Raketen beschossen. In Mecklenburg-Vorpommern sprechen Polizei und Rettungskräfte von 500 Einsätzen, 40 verletzten Personen und hohen Sachschäden.In Grabow wurde das Rathaus teilweise zerstört: Durch einen Böller zersplitterten zahlreiche Fenster des historischen Gebäudes.

NDR Schleswig-Holstein hatte zuvor berichtet, dass in Flensburg ein 34-Jähriger Böller auf einen Rettungswagen warf. Das war laut Polizei eine Fehlinformation. Demnach hat in Flensburg ein Mann in der Silvesternacht auf einer Verkehrsinsel einen extrem lauten und vermutlich illegalen Böller gezündet. Menschen klagten danach über Ohrenschmerzen und ein sich zufällig in der Nähe befindender Rettungswagen half der Polizei den Informationen zufolge bei der Suche nach dem Täter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2023 | 12:00 Uhr