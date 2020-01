Stand: 21.01.2020 07:31 Uhr - NDR 1 Welle Nord

UKSH: Nächste Verhandlungsrunde gescheitert

Die vierte Verhandlungsrunde ist gescheitert: Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, sind die Tarifverhandlungen mit dem Klinikvorstand am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) erneut ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Es sei unfassbar, wie gleichgültig die Verhandlungen geführt worden seien, kritisierte ver.di-Verhandlungsführer Steffen Kühhirt den UKSH-Vorstand. Der Arbeitgeber habe kein abschlussfähiges Angebot vorgelegt.

UKSH-Tarifverhandlungen ergebnislos beendet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.01.2020 07:00 Uhr Autor/in: Ulrike Drevenstedt Die Arbeitgeber haben laut ver.di kein abschlussfähiges Angebot vorgelegt. Es geht bei den Gesprächen um einen Tarifvertrag, der die Arbeitsbelastung für die Beschäftigten am UKSH senken soll.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Pflegekräfte am UKSH wollen entlastet werden. Sie klagen an den Standorten in Kiel und in Lübeck über mehr Aufgaben, weniger Zeit und weniger Personal. So müssten Patienten abgewiesen werden oder könnten nur notdürftig versorgt werden, obwohl sie eine intensive Pflege bräuchten. Die Pflegekräfte wollen einen Haustarifvertrag namens "Entlastung". Bereits seit Ende des vergangenen Jahres verhandeln das UKSH und die Gewerkschaft ver.di darüber.

Es geht um 5.000 Beschäftigte

Das Ziel von ver.di ist, für die rund 5.000 Beschäftigten an den Standorten Kiel und Lübeck vor allem bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. So soll es eine bestimmte Anzahl von Sollstellen geben. Unterschreitet das UKSH diese, soll es Sanktionen geben. Außerdem sollen Beschäftigte, wenn sie Überstunden machen, dafür einen gerechten Belastungsausgleich bekommen.

Ver.di schließt Warnstreiks nicht aus

Für kommenden Montag haben Gewerkschaft und UKSH einen weiteren Verhandlungstermin vereinbart. Ob es bis dahin Warnstreiks gibt, ist noch offen. Im Vorfeld hatte ver.di damit gedroht, sollte es keine Ergebnisse geben.

Weitere Informationen Finanzpaket über eine Milliarde Euro für UKSH Landesregierung und fast alle Fraktionen haben sich darauf verständigt, den Uni-Kliniken in Lübeck und Kiel erheblich mehr Geld für Investitionen zu geben. Außerdem übernimmt das Land die Altschulden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2020 | 07:00 Uhr