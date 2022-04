Stinkende Flüssigkeit: Baerbock-Auftritt in Lübeck abgesagt Stand: 30.04.2022 13:55 Uhr Planänderung für Bundesaußenministerin Baerbock und Spitzenkandidatin Heinold. Ihr Termin bei einer Wahlkampfveranstaltung der Grünen heute in Lübeck ist abgesagt. Unbekannte haben eine stinkende Flüssigkeit auf der Bühne verteilt.

Der für heute geplante Wahlkampfauftritt mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Spitzenkandidatin Monika Heinold in Lübeck fällt aus. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am Veranstaltungsort auf dem Gelände der Freilichtbühne an der Wallstraße vermutlich Buttersäure ausgekippt. Entsprechend stark soll es dort jetzt stinken. Fünf Personen des Veranstalterteams erlitten Reizungen der Atemwege. Aufgrund der Gesundheitsgefährdung ist die Veranstaltung abgesagt.

Lübecker Freilichtbühne: Ermittlungen wegen stinkender Flüssigkeit

Der Staatsschutz ermitteln nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz. Sie prüft, ob von der stinkenden Substanz weiterhin eine Gefahr ausgeht und wie sie entfernt werden kann. Nach einer Mitteilung der Grünen zufolge sollen in einem Labor weitere Untersuchungen stattfinden. "Wir verurteilen diese feige Tat aufs Schärfste", heißt es weiter. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

