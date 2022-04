Solaranlagen in der Natur: Jagdverband fordert Biotope Stand: 19.04.2022 05:00 Uhr Solarparks liefern grünen Strom. Doch das Land unter den Photovoltaikplatten bleibt meist ungenutzt. Der Landesjagdverband (LJV) fordert deshalb, dass diese Flächen aufgewertet werden.

An den Solarparks können Biotope entstehen, so ein Konzept des Landesjagdverbandes (LJV). Das Biotop solle "Bodenbrütern, Insekten, Amphibien und Reptilien aber auch anderen Kleinsäugern einen sichern Hafen bieten. Und dann geht es darum, auch die Gestaltungspotentiale im Park zu nutzen, also Feuchtbiotope anzulegen, mehrjährige heimische Pflanzenarten dort anzupflanzen, die Deckung und Nahrung für Tiere bieten", erklärt Projektentwickler Frank Zabel. Insekten und kleine Tiere sollen also Wasserbiotope, abgestorbene Baumstämme und Steinhaufen zum Wohlfühlen bekommen. Hecken könnten Lebensraum bieten.

AUDIO: Landesjagdverband will Solarparks mit BioVielfalt (1 Min) Landesjagdverband will Solarparks mit BioVielfalt (1 Min)

Akzeptanz steigern

Diese naturnahen Maßnahmen sind nach Ansicht des LJV leicht umsetzbar. Solarplatten müssten dafür nur etwas anders angeordnet werden. Der genutzte Flächenanteil von 75 Prozent zur Stromgewinnung würde gleich bleiben. Der LJV glaubt, Biotope an Solarparks könnten die Akzeptanz von Solarparks in der Bevölkerung steigern. Außerdem könnten sich Betreiber Ausgleichsmaßnahmen sparen und hätten kaum Einbußen bei der Stromgewinnung. Für das Konzept interessieren sich laut Landesjagdverband bereits erste Planer.

