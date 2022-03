Softwarefehler am NOK: Erste Schiffe werden wieder geschleust Stand: 20.03.2022 15:33 Uhr Ein Softwareproblem in der Verkehrszentrale in Brunsbüttel hat dafür gesorgt, dass auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) stundenlang nichts mehr ging. Nun werden einige, kleinere Schiffe wieder geschleust.

In Kiel und Brunsbüttel wurden seit Sonntagvormittag zunächst keine Schiffe mehr in den Nord-Ostsee-Kanal geschleust. Nun passieren erste, kleinere Schiffe offenbar wieder die Schleusen. Martin Finnberg, Ältermann der Kieler Lotsenbruderschaft, sagte NDR Schleswig-Holstein am Sonntagnachmittag: "Unsere letzte Information ist, dass alles was so bis 120, 130 Meter geht, jetzt langsam wieder kommen darf. Alles was größer ist, darf im Moment nicht schleusen. Da warten im Moment bei uns fünf solcher Schiffe auf Einfahrt."

Stau vor den Schleusenkammern

Die Ursache für den gesperrten NOK lag nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in einer neuen Software. In der Verkehrszentrale des NOK in Brunsbüttel wird damit der Schiffsverkehr im Kanal überwacht. Diese Technik fiel am Sonntagvormittag aus. Aus Sicherheitsgründen wurde der Schiffsverkehr laut WSA vorerst unterbrochen. In Brunsbüttel und Kiel-Holtenau stauten sich die Schiffe daraufhin vor den Schleusenkammern.

Große Schiffe dürfen sich nicht direkt begegnen

Mithilfe des Computer-Programms werden die Schiffe in dem Kanal gesteuert. Denn Schiffe ab einer bestimmten Größe dürfen sich auf dem NOK nicht direkt begegnen. Wenn sie aneinander vorbeifahren wollen, muss ein Schiff in einer sogenannten Weiche warten, bis das andere vorbeigefahren ist. Das Programm, dass diese Abläufe steuert, war erst in der vergangenen Woche eingeführt worden.

Das WSA weiß noch nicht, wo das Problem liegt. Experten versuchen derzeit den Fehler zu beheben. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Das Ausschleusen ist jedoch weiterhin möglich.

