Stand: 09.04.2019 16:27 Uhr

Senvion: Windanlagenbauer stellt Insolvenzantrag

Der Windanlagenbauer Senvion hat beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Diskussionen mit Kreditgebern des Unternehmens seien "bisher erfolglos geblieben", informierte Senvion seine Anleger auf dem Kapitalmarkt in einer sogenannten Ad-hoc-Mitteilung. Ziel des Verfahrens sei "die Fortsetzung des eingeschlagenen umfangreichen Transformationsprogramms", welches das Unternehmen Anfang des Jahres gestartet habe. Die Verhandlungen über ein Finanzierungsangebot für das laufende Geschäft gingen unterdessen weiter.

Laut Senvion hat das Amtsgericht dem Antrag stattgegeben. Die Geschäftsleitung bleibe weiter im Amt und führe die Geschäfte. Zum vorläufigen Sachwalter habe das Gericht den Juristen Christoph Morgen bestellt, teilte der Senvion-Vorstand mit. Das Insolvenzverfahren bezieht sich zunächst nur auf die Senvion GmbH und deren Deutschland-Tochter. In den nächsten Tagen dürfte laut Ad-hoc-Mitteilung aber die börsennotierte Senvion SA folgen.

Der Windanlagenbauer mit dem deutschen Verwaltungshauptsitz in Hamburg hat in Schleswig-Holstein laut IG Metall Küste knapp 1.000 Mitarbeiter. Sie sind hauptsächlich an den Standorten Osterrönfeld (Entwicklung) und Büdelsdorf (Service) im Kreis Rendsburg-Eckernförde beschäftigt. Und obwohl das Werk in Husum bereits geschlossen wurde, sind auch dort noch einige Mitarbeiter vor Ort.

Infos drangen am Montag an die Öffentlichkeit

Mit dem Insolvenzantrag bestätigten sich Informationen, die bereits am Montag öffentlich geworden sind. Die Firma brauche wohl dringend frisches Geld wegen schleppender Verhandlungen mit seinen Geldgebern, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Insidern zufolge sollen nach Verzögerungen bei großen Projekten 100 Millionen Euro fehlen, um weitermachen zu können. Auf eine Insolvenz deutete auch eine weitere Börsenmitteilung hin, die Senvion bereits am Montag herausgegeben hatte.

Senvion steckt offenbar tief in der Krise NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.04.2019 21:00 Uhr Autor/in: Christine Pilger Der Windkraftanlagenbauer Senvion steckt offenbar tief in der Krise. Die Firma braucht nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters offenbar 100 Millionen Euro, um weitermachen zu können.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Noch Beschäftigte in Osterrönfeld und Büdelsdorf

In der Meldung von Montag hieß es, dass das Unternehmen seine Gespräche mit Kreditgebern und dem eigenen Großaktionär fortsetze. Man prüfe derzeit außerdem alle gerichtlichen und außergerichtlichen Umstrukturierungsmöglichkeiten. 2017 hatte der Windkraftanlagenbauer mit Husum seinen letzten Produktionsstandort in Schleswig-Holstein geschlossen.

Werk in Husum aus Kostengründen geschlossen

Senvion hat weltweit etwa 4.000 Mitarbeiter. Entwicklungszentren sind in Osnabrück und Osterrönfeld stationiert. In Bremerhaven produziert das Unternehmen Maschinenhäuser und Naben. Das Werk in Husum war nach Unternehmensangaben geschlossen worden, weil Senvion sich mit der Produktion aus Kostengründen weitgehend aus Deutschland zurückziehen wollte.

Weitere Informationen Nach Aus bei Senvion: Der Weg zurück in den Job Die Schocknachricht vor einem Jahr: Senvion macht den Standort Husum dicht und baut Windräder künftig im Ausland. Zwei von etwa 150 früheren Mitarbeitern erzählen, was aus ihnen geworden ist. mehr Windrad-Bauer Senvion schließt Werk Husum Schlechte Nachrichten für die Beschäftigten von Senvion in Husum: Der Windrad-Hersteller streicht 150 Jobs - und schließt den Standort an der Westküste. Ein Teil könnte in Schleswig unterkommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2019 | 16:00 Uhr