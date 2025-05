Stand: 02.05.2025 07:53 Uhr Hafen von Wedel: Massenschlägerei im Strandclub

Bei einer Massenschlägerei in in einem Club im Hafen von Wedel (Kreis Pinneberg) sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gerieten nach ersten Ermittlungen bis zu 30 Personen aneinander. Sieben von ihnen wurden dabei verletzt, einer schwer. Auch zwei Polizisten, die vor Ort im Einsatz waren, wurden verletzt. Mindestens eine Person wurde kurzfristig festgenommen, in der Nacht aber wieder freigelassen. Die Ermittlungen laufen. Noch gibt es keine Angaben, warum es zu der Schlägerei kam.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

