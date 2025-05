Stand: 02.05.2025 09:45 Uhr Drei Verletzte nach schwerem Unfall in Süderhackstedt

Drei Menschen sind am Donnerstag in der Nähe von Süderhackstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden. Laut Polizeileitstelle wollte der Fahrer eines Volvos gegen 11:30 Uhr an einer Kreuzung auf eine Landesstraße einbiegen und kollidierte mit einem Audi. Der Audi kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 55-jährige Fahrer des Audi wurde schwer verletzt, sein Beifahrer musste mit einem Rettungshubschrauber nach Kiel in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 35-jährige Fahrerin des Volvos wurde schwer verletzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg