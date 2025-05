Stand: 02.05.2025 06:56 Uhr Sonniger Start: Freibäder in Südholstein starten in die Saison

Bei frühsommerlichen Temperaturen sind am Donnerstag die ersten Freibäder in Südholstein in die Saison gestartet, beispielsweise in Ellerau (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg). Quickborns Badleiter Sascha Holtzmann hofft auf eine gute Saison. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben des Quickborner Bads rund 45.000 Menschen das Freibad. Damit lag die Besucherzahl trotz zweiwöchiger Schließzeit nach einem Wasserschaden auf Vorjahresniveau. Auch Personalprobleme gebe es in diesem Jahr nicht, heißt es von den Badbetreibern aus Ellerau und Quickborn. Am Sonnabend (03.05.) öffnet auch das Naturbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Am übernächsten Wochenende folgen die Freibäder in Bargteheide und Tritta (beide Kreis Stormarn).

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Segeberg