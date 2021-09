Positive Norla-Bilanz trotz Corona-Bedingungen Stand: 06.09.2021 10:24 Uhr Weniger Aussteller und weniger Gäste - trotzdem ist der Veranstalter der Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg zufrieden. 390 Aussteller haben Innovationen vorgestellt und Gespräche mit Interessenten geführt.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause ist die Landwirtschaftsmesse Norla am Wochenende zu Ende gegangen. 390 Aussteller stellten in Rendsburg ihre technischen Innovationen vor, zum Beispiel ein Milch-Taxi aus Osterröhnfeld, mit dem Kälber vollautomatisch gefüttert werden können. "Eine normale Norla war es in diesem Jahr nicht", sagt Stephan Gersteuer, Geschäftsführer der Messe Rendsburg. In diesem Jahr waren ein Drittel weniger Aussteller und Corona-bedingt auch weniger Gäste dabei. 12.000 Besucher durften pro Messe-Tag auf die Norla. Normalerweise waren es sonst immer insgesamt mehr als 70.000.

Intensive Gespräche wurden geführt

Die Aussteller ziehen trotzdem eine positive Bilanz, so der Messe-Chef: "Es sind seriöse, intensive Gespräche gewesen, weil die Besucher, die gekommen sind, sehr interessiert waren. Auch mit den Abschlüssen waren die Aussteller zufrieden. "

Der Höhepunkt der Norla war diesmal die alle zwei Jahre stattfindende Landestierschau, in der Züchter zum Beispiel ihre Schafe, Ziegen und Rinder präsentierten.

