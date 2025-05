Stand: 14.05.2025 06:40 Uhr Auftakt der 53. Jugendwaldspiele in Reinfeld

Blätter den Bäumen zuordnen, Tiere an ihren Spuren erkennen und Holz stapeln: Das sind Aufgaben bei den Jugendwaldspielen. Die Landesforsten Schleswig-Holstein starten am Mittwoch in Reinfeld (Kreis Stormarn) mit dem diesjährigen Wettbewerb. Drei Grundschulklassen treten in sieben verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, erklärt Organisator Stefan Mense. Dabei sammeln die Kinder bei den Aufgaben gemeinsam Punkte und am Ende bekommt jeder einen Preis.

Insgesamt 3.000 Schülerinnen und Schüler nehmen jährlich in ganz Schleswig-Holstein an den Jugendwaldspielen teil. Bis zum Herbst werden dafür Parcours überall im Land aufgebaut. Den Wettbewerb gibt es seit 1972. Die Kinder lernen so spielerisch mehr über die Natur.

