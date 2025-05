Stand: 14.05.2025 07:34 Uhr Kritik an steigenden Parkgebühren in Lübeck wächst

Die Preise für Parktickets in der Hansestadt Lübeck sollen zum Juni hin deutlich steigen. Von 1,20 Euro in der Stunde auf bis zu 3 Euro - in Travemünde sogar auf 3,20 Euro. Außerdem sollen unterschiedliche Parkzonen eingerichtet werden, so sieht es der Plan der Stadt vor. In der Lübecker Politik sorgt das für immer mehr Kritik. Nach Ansicht der CDU-Bürgerschaftsfraktion stellt der Vorgang nämlich eine gravierende Änderung in der entsprechenden Stadtverordnung dar - darüber hätte in der Bürgerschaft diskutiert werden müssen, findet die Oppositionspartei. Auch die FDP-Fraktion hatte bereits mehr Mitsprache gefordert. Nach Ansicht der Stadt war so eine Bürgerschaftsdebatte aber nicht nötig. Die Kompetenzen seien an der Stelle klar verteilt, heißt es.

Laut Hansestadt soll das neue Gebührenmodell künftig den Parkverkehr besser lenken. Ziel sei es, so auch die Verkehrssituation insgesamt zu entlasten.

