Pilot bei Flugzeugabsturz in Uetersen schwer verletzt Stand: 02.09.2021 19:26 Uhr Rund 40 Einsatzkräfte sind aktuell in der Nähe des Flugplatzes in Uetersen vor Ort. Wrackteile liegen auf parkenden Autos. Der Pilot wurde ins Krankenhaus geflogen.

Das Ultraleichtflugzeug war am Nachmittag in Uetersen (Kreis Pinneberg) abgestürzt. Laut Rettungsleitstelle wurde der Pilot dabei schwer verletzt. Ersten Informationen zufolge ist das Flugzeug direkt über dem Parkplatz am Flugplatz in Uetersen runtergekommen.

AUDIO: Flugzeugabsturz in Uetersen (1 Min) Flugzeugabsturz in Uetersen (1 Min)

Wrackteile liegen überall verstreut

Die Wrackteile des Flugzeugs liegen unter anderem auf dem Heck eines parkenden Autos. Die Reste des Flugzeugs sind genau davor auf die Erde gekommen - Flügel und Propeller sind abgebrochen, die Kabine wurde zerstört. Nach dem Absturz waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Piloten ins Krankenhaus. Noch ist unklar, ob es weitere Verletzte gibt. Die Absturzursache ist bislang unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2021 | 19:00 Uhr