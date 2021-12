Omikron prescht in Dänemark voran - Ferienhäuser weiter gefragt Stand: 20.12.2021 12:52 Uhr Die Zahl der Omikron-Fälle in Dänemark steigt weiter rasant. Urlaub in Dänemark ist dennoch weiter nachgefragt.

Von gut 11.000 Fällen vergangenen Freitag ist die Zahl laut dem zuständigen Statens Serum Institut auf nun mehr als 18.700 (Stand 19.12.) gestiegen. Auf die Buchungslage hat sich die Entwicklung bisher offenbar noch nicht negativ ausgewirkt. Der Bedarf an Information sei groß, sagte Sebastian Rehn von Dansk.de NDR Schleswig-Holstein. Rehn ist der Geschäftsführer des nach eigenen Angaben größten Ferienhausanbieters für Dänemark. Viele wollten wissen, ob sie ihre Buchung stornieren könnten, so Rehn, getan hätten das bislang aber wohl nur wenige.

Sie bleiben dann höchstwahrscheinlich auf ihren geleisteten Vorauszahlungen sitzen. Denn großzügige Stornierungsregelungen gibt es jetzt nicht mehr. Nach Angaben von Rehn sind die Buchungen für das nächste Jahr deutlich gestiegen. Normalerweise seien um diese Jahreszeit 25 bis 30 Prozent der Häuser gebucht. Aktuell seien es bereits 40 bis 50 Prozent. Sebastian Rehn vermutet, dass sich die Gäste wohl mit der Anreise im eigenen Auto und dem Urlaub in einem Ferienhaus vergleichsweise sicher fühlen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Dänemark bei über 1.000

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Dänemark mittlerweile laut Statens Serum Institut bei mehr als 1.043 (Stand 19.12.). In Dänemark wird ein besonderer Virus-Varianten-PCR-Test eingesetzt - ist der positiv, wird die Probe automatisch als Omikron-Fall gezählt. In der Grenzregion sind die Zahlen deutlich niedriger - in der Kommune Apenrade liegt die Inzidenz bei 302, in Sonderburg bei 472. Wegen der hohen Fallzahlen hat Dänemark große Teile des öffentlichen Lebens wieder runtergefahren: Museen, Theater, Kinos zum Beispiel sind dicht, für Kneipen gibt es Sperrstunden, in vielen Bereichen gilt wieder die Maskenpflicht.

"Nur" Hochrisikogebiet

Obwohl die Omikron-Variante im Raum Kopenhagen nach Angaben des Serum-Instituts vermutlich bereits dominiert, ist Dänemark kein Virusvariantengebiet geworden. Das hätte 14 Tage Quarantäne für alle Urlauber zur Folge gehabt. Seit Sonntag (19.12.) gilt Dänemark "nur" als Hochrisikogebiet. Alle Reisenden, die sich mehr als 24 Stunden in dem Land aufhalten und nach Deutschland zurückkehren, müssen sich künftig im Internet-Einreiseportal anmelden. Ungeimpfte müssen in Quarantäne und können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Pendler sind davon ausgenommen. Peter Hansen, der Leiter des Grenzpendlerbüros, hat sich darüber erleichtert geäußert. Zudem bleiben Tagesausflüge für alle ohne Quarantäne möglich. Damit können Dänen weiterhin in Deutschland einkaufen. Für den Grenzhandel gilt das als ein bedeutender Faktor.

