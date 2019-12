Stand: 28.12.2019 16:59 Uhr - NDR 1 Welle Nord

"Nachhaltiges" Feuerwerk für Timmendorfer Strand

Nur noch wenige Tage, dann ist Silvester. Der Feuerwerksverkauf hat begonnen. Selten oder vielleicht auch noch nie wurde so intensiv über Böllerverbote und Raketen-Abstinenz diskutiert, wie in diesem Jahr. Denn: Knaller und Raketen hinterlassen jede Menge Müll. Die Deutsche Umwelthilfe hat ausgerechnet, dass die Feinstaubmenge, die durch das Feuerwerk zum Jahreswechsel freigesetzt wird, 16 Prozent der Menge entspricht, die pro Jahr im Straßenverkehr entsteht.

Bauhof-Mitarbeiter "Das ist Schweinkram!"

Vor allem der Müll macht auch den Stränden im Land zu schaffen. Beispiel: Timmendorfer Strand. Mitarbeiter vom Bauhof erinnern sich gut, wie die Arbeit an Neujahr in den vergangenen Jahren aussah: "In den Bereichen, wo geböllert wurde, haben wir am ersten Tag grob mit Forke und Radlader gesammelt und alles in die Container gebracht. Später wurde dann nachgesammelt. Das ist ein Schweinkram ohne Ende", sagt Mitarbeiter Jan Jedack. Das soll sich jetzt ändern, der Strand soll sauber bleiben.

Feuerwerk-Kritik - gibt es Alternativen? Schleswig-Holstein Magazin - 28.12.2019 19:30 Uhr Die Feuerwerk-Debatte ist im vollen Gange und die Frage nach Alternativen ist sehr aktuell. Deshalb soll es in Timmendorfer Strand zu Silvester ein besonderes Feuerwerk geben, das keinen Müll hinterlässt.







Kein Müll soll in die Ostsee fallen

250 Meter rechts und links der beiden Seebrücken darf weder geknallt noch dürfen Raketen gezündet werden. Dafür wurde ein "nachhaltiges" Silvesterkonzept erarbeitet. Denn: Silvester am Strand hat Tradition in Niendorf und Timmendorfer Strand. Nach eigenen Angaben der Organisatoren kommen rund 10.000 Besucher jedes Jahr an die Maritim Seebrücke zu "Silvester on the beach". Um die Umwelt zu schonen, wird es an beiden Stränden ein zehnminütiges "umweltgerechtes" Feuerwerk geben. Pyrotechniker Mirco Lorkowski wurde mit der Durchführung beauftragt: "Ich hab eine Auswahl von verschiedensten Effekten getroffen. Es sind nur schöne Lichter, ohne Knall. Denn alles was knallt, zerplatzt ja, und irgendwo fallen dann kleine Papierstückchen in die Ostsee. Das wollten wir dieses Jahr komplett vermeiden."

