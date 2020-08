Stand: 29.08.2020 17:35 Uhr - NDR 1 Welle Nord

NOK-Havarie: Frachter fuhr ohne Lotsen

von Christian Wolf

Die Havarie in Kiel-Holtenau wirft bisher noch viele Fragen auf. Normalerweise liegen Schiffe in einem Bereich rund 800 Meter vor der Schleusenkammer auf Rede. Erst nachdem ein Lotse an Bord kommt, geht die Fahrt weiter. Das ist dieses Mal nach den Worten des Ältermannes der Kieler Lotsenvereinigung jedoch nicht passiert, obwohl ein Lotse bestellt war. Statt zu warten und den Mann aufzunehmen, sei das rund 3.800 Tonnen schwere Schiff aber weitergefahren, so der Ältermann. Fast ungebremst bohrte sich der rund 88 Meter lange Frachter in die Stahlkonstruktion. Erst nach sechs Stunden und mit Hilfe von zwei Schleppern konnte das leck geschlagene Schiff befreit und zu einer nahegelegenen Werft gebracht werden.

Kein Lotse bei Havarie in Kiel-Holtenau an Bord NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.08.2020 17:00 Uhr Autor/in: Christian Wolf Am Sonnabendmorgen ist ein Frachter in Kiel-Holtenau in die Schleuse gefahren und hat sie dabei stark beschädigt. Offenbar war kein Lotse an Bord, obwohl einer drauf sein hätte müssen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vorerst nur noch eine Kammer in Betrieb

Das Schleusentor ist nach Angaben von Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Kiel-Holtenau, nicht mehr zu gebrauchen. Unklar ist, wie schwer der Schaden am Ende ist. "Es werden Taucher eingesetzt, die den Schaden unterhalb der Wasserlinie erst einmal begutachten werden", sagte Wittmüß. Er wolle so schnell wie möglich wieder den Betrieb herstellen. Denn bis auf weiteres ist die Nordkammer der Schleuse Kiel-Holtenau für den Schiffverkehr gesperrt. Es gibt also nur eine Schleuse, durch die Schiffe in die Ostsee oder von dieser aus in den Kanal gelangen.

Kein Ersatztor in Kiel vorhanden

Das Problem ist, dass es in Kiel seit einer anderen Havarie vor rund zweieinhalb Jahren kein Ersatztor mehr gibt. Damals fuhr der Frachter "Akacia" in das Schleusentor. Der Schaden war so schwer, dass die Konstruktion auf einer Kieler Werft für rund 25 Millionen Euro wieder repariert werden muss. Bis es wiedereingesetzt werden kann, griff die WSA auf das Ersatztor zurück. Nun will die Behörde prüfen, ob ein weiteres Schleusentor, das sich derzeit ebenfalls noch in Reparatur befindet, schon früher wieder genutzt werden kann.

Weitere Informationen Kiel-Holtenau: Frachter fährt gegen Schleusentor Das Frachtschiff "Else" ist heute morgen in das Schleusentor der Nordkammer in Kiel-Holtenau gekracht. Inzwischen wurde der Frachter abgeschleppt, aber das Schleusentor ist nun defekt. mehr Nord-Ostsee-Kanal: Von der Vision zum Technik-Meisterwerk Mit dem Bau des Nord-Ostsee-Kanals, seinen Brücken und Schleusen betreten Ingenieure Ende des 19. Jahrhunderts technisches Neuland. In nur acht Jahren entsteht ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2020 | 17:00 Uhr