NDR Festival 2022: Feiern mit dem NDR Schleswig-Holstein Stand: 22.06.2022 12:10 Uhr Das NDR Schleswig-Holstein Festival startet am 2. und 3. Juli in Schenefeld. Die große Bühne steht direkt auf der Altonaer Chaussee.

Gemeinsam tanzen, singen, Musik hören und feiern, das ist möglich beim NDR Schleswig-Holstein Festival von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin. Am ersten Juli-Wochenende (2. und 3. Juli) können alle Schleswig-Holsteiner mit Feierlaune nach Schenefeld im Kreis Pinneberg kommen. Die große Bühne steht direkt auf der Altonaer Chaussee.

ClockClock tritt auf

Die Moderation des Bühnenprogramms am Sonnabend, 2. Juli, übernehmen NDR Fernsehen Moderatorin Kristin Recke und NDR 1 Welle Nord Moderator Julian Krafftzig. Los geht es um 17 Uhr.

Musikalisches Highlight ist dann der Auftritt von ClockClock am Sonnabend, 2. Juli. Ab 21.30 Uhr bringen die beiden ClockClock-Produzenten Fabian Fieser und Mark Vonsin mit Sänger Bojan Kalajdzic Electro-Dance in die 19.000-Einwohner-Stadt. Die Elektro-Musik von ClockClock zeichnet sich durch Elemente aus Hip-Hop, Indie und Rock aus. Nachdem ClockClock im vergangenen Sommer mit "Redlight" in die Charts stürmten, legten sie in diesem Jahr mit den Singles "Brooklyn" und "Sorry" nach.

Vorher spielt noch die Partyband Shout. Zu ihrem Repertoire gehören Songs wie "Human" von The Killers, "Beggin" von The Four Seasons, "Simply The Best" von Tina Turner oder "Sex On Fire" von Kings Of Leon.

Bigband Magic 25 in Schenefeld

Am Sonntag, 3. Juli, tritt die Bigband Magic 25 in Schenefeld auf. Sie nennt sich selbst "die größte Coverband des Nordens". Neben einer klassischen Bandbesetzung aus Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug besteht Magic 25 aus einer kompletten Bigband und mehreren Sängerinnen und Sängern. Gemeinsam kleiden sie Songs von legendären Künstlerinnen und Künstlern wie Joe Cocker, Frank Sinatra, Robbie Williams, Roger Cicero, Aretha Franklin, Caro Emerald, Amy Winehouse und Peter Gabriel in einen ganz eigenen Big-Band-Pop-Sound.

NDR 1 Welle Nord Moderator Horst Hoof führt am Sonntag, 3. Juli, durch das Programm, das um 12.30 Uhr beginnt und bis 17 Uhr geht. Ab 11 Uhr gibt es bereits einen gemeinsamen Gottesdienst.

Vereine präsentieren sich

Neben dem Bühnenprogramm gibt es vor allem tagsüber mehrere Anlaufstellen. Zahlreiche Vereine aus der Region präsentieren sich und laden zum Mitmachen ein. Darüber hinaus gibt es das "Lass mal schnacken"-Zelt des NDR Schleswig-Holstein. Hier können die Besucher und Besucherinnen des Festivals mit Moderatorinnen und Moderatoren, Sendebegleiterinnen und Sendebegleitern sowie Auszubildenden von NDR Schleswig-Holstein reden.

Außerdem können die Menschen in Schenefeld mit NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin eine besondere Aufgabe live als Challenge lösen.

Kein Eintritt

Unterstützt wird das NDR Schleswig-Holstein Festival in Schenefeld von der VR Bank in Holstein eG, der Dithmarscher Brauerei und den Holstenhallen Neumünster Messe NordBau. Der Eintritt zum NDR Schleswig-Holstein Festival ist frei.

Weitere NDR Schleswig-Holstein Festivals gibt es am 30. Juli in Flensburg und am 5. und 6. August in Norderstedt.

