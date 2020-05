Stand: 08.05.2020 23:19 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Mensch im Mast sorgt für längeren Stromausfall

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) wurde am Abend ein Mann schwer verletzt, der auf einen Hochspannungsmast geklettert war. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Elmshorn hing er nach einem Stromschlag in etwa acht Metern Höhe für etwa anderthalb Stunden kopfüber im Mast. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verbrennungen und einem sogenannten Hängetrauma ins Krankenhaus nach Itzehoe. Bevor Spezialisten der Feuerwehr ihn bergen konnte, wurde vorsorglich der Strom in der ganzen Region abgeschaltet.

Zweite Person kam selbst vom Mast

Laut Leitstelle hatte ein zweiter Mann den Notruf abgesetzt. Auch er soll nach ersten Informationen der Polizei vorher auf dem Hochspannungsmast gewesen sein, kam aber selbstständig wieder runter.

Die Rettungsleitstelle hatte neben der örtlichen Feuerwehr auch speziell ausgebildete Höhenretter und den Rettungdienst zum Einsatzort geschickt.

Umspannwerk vom Netz genommen

Ein Sprecher von SH Netz sagte, dass aufgrund der zunächst unklaren Lage das gesamte Umspannwerk vom Netz genommen wurde. Daran hängen mehr als 130 Ortsnetzstationen. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte der Sprecher am Freitagabend nicht sagen. Nach Daten des Online-Portals stromausfall.de gab es Störungsmeldungen aus dem gesamten Nordosten des Kreises Steinburg. Neben der Kleinstadt Kellinghusen waren demnach auch Hohenlockstedt, Wrist und viele Dörfer in der Umgebung betroffen. Nach dem Einsatz gegen 22.45 Uhr sollten die Stationen nach und nach wieder eingeschaltet werden.

