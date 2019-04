Stand: 06.04.2019 12:21 Uhr

"Lady von Büsum" auf letzter Helgoland-Fahrt

Es ist ein Abschied nach fast drei Jahrzehnten. Das Seebäderschiff "Lady von Büsum" fährt heute zum letzten Mal nach Helgoland. Künftig soll nur noch ein Schiff Touristen von Büsum zur Hochseeinsel bringen. An Deck der "Lady von Büsum" waren jeden Sommer bis zu 480 Passagiere: vor allem Touristen auf dem Weg zu ihrem Helgolandurlaub - jahrzehntelang unter der Flagge der Reederei Cassen Eils. Doch zu Beginn dieser Saison fusionierte die Reederei mit Adler.

Schiff soll zukünftig vor der Küste schippern

Das Joint-Venture schickt künftig nur noch ein Seebäderschiff auf Helgolandfahrt, die "Funny Girl". Das spare Treibstoffkosten, zudem genüge ein Schiff für den Großteil der Saison, heißt es vom Unternehmen. Im direkten Vergleich zur "Lady von Büsum" kann die "Funny Girl" auftrumpfen: Sie hat doppelt so viel Platz - für bis zu 800 Fahrgäste. Auf ihrer Abschiedsfahrt vor Helgoland sticht die "Lady" am Sonnabend mit 150 Fahrgästen in See. Sie soll soll künftig entlang der Nordseeküste schippern, etwa zu Seehundbänken.

