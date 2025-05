Stand: 02.05.2025 09:07 Uhr Bahnstecke zwischen Husum und Niebüll wieder frei

Die Marschbahnstrecke zwischen Niebüll und Husum (beide Kreis Nordfriesland) ist nach Angaben der Bahn wieder frei. Auf einer Brücke am Husumer Hafen hatte es am Donnerstagabend technische Störungen gegeben. Die Strecke wurde daraufhin gesperrt. Betroffen war die Linie RE6, die zwischen Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und Hamburg-Altona fährt. Die Züge Richtung Sylt (Kreis Nordfriesland) endeten und begannen in Niebüll (Kreis Nordfriesland). Richtung Hamburg endeten und begannen sie in Husum (Kreis Nordfriesland). Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Seit Freitagfrüh, 8:30 Uhr, rollen die Züge wieder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland