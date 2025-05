Wedel: Schlägerei im Strandclub mit 30 Beteiligten Stand: 02.05.2025 10:15 Uhr In der Strandbar "28Grad" in Wedel hat es in der Nacht zu Donnerstag eine Schlägerei mit 30 Personen gegeben. Es gab mehrere Verletzte, zwei mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.

Bei einer Schlägerei in in einem Club im Hafen von Wedel (Kreis Pinneberg) sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gerieten nach ersten Ermittlungen bis zu 30 Personen aneinander. Gegen 22.25 Uhr wurde die Polizei gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge habe es zuvor Streit über die Hausregeln in der Bar gegeben. Einige Gäste haben das Lokal samt Gläsern verlassen wollen, was die Betreiberin nicht gestattete. Daraufhin sollen die Gläser den Angaben zufolge geworfen worden sein.

Massenschlägerei: Zwei Menschen im Krankenhaus

Mehrere Mitarbeiter im Alter von 20 bis 30 Jahren sowie drei Gäste haben sich nach Angaben eines Polizeisprechers geschlagen. Ein 32-jähriger Gast wurde demnach schwer verletzt. Auch die Betreiberin der Bar sei den Angaben zufolge verletzt worden, jedoch unklar wie. Sie war nicht in die Schlägerei involviert. Beide kamen in ein Krankenhaus. Fünf weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Zwei Polizisten, die vor Ort im Einsatz waren, wurden ebenfalls verletzt.

Person festgenommen, doch wieder freigelassen

Mindestens eine Person wurde laut Polizei kurzfristig festgenommen, in der Nacht aber wieder freigelassen. Noch gibt es keine Angaben, warum es zu der Schlägerei kam. Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten der Schlägerei wegen Körperverletzung.

Weitere Informationen Nach Tod in Trittauer Disco: Verdächtiger in U-Haft Der 21-jährige Mann ging in Begleitung seines Anwaltes zur Polizei. Danach kam er in Untersuchungshaft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Wedel