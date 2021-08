Kontrolle bei Rockern in Schwarzenbek - Waffen gefunden

Stand: 07.08.2021 16:26 Uhr

Die Landespolizei Schleswig-Holstein will hart gegen Rockerkriminalität vorgehen. Am Freitagabend kontrollierten sie einen Motorradclub in der Röntgenstraße in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg).