Kolumne: Aus altem Eisen graues Gold machen Stand: 21.01.2023 06:00 Uhr Überall fehlen Arbeitskräfte. Gleichzeitig gehen immer mehr in Rente. Dabei könnte deren Potenzial genutzt werden, wie zumindest unser Arbeitsminister Madsen sagt. Unserer Kolumnistin gefällt das - sie findet allerdings, dass dann auch die Arbeitgeber arbeiten sollten. Nämlich daran, netter zu den Älteren zu sein.

von Stella Kennedy

Vergangene Woche dürfte sich bei einigen älteren Semestern der Puls erhöht haben. Grund: Schleswig-Holsteins Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) möchte den Arbeits- und Fachkräftemangel bekämpfen, und zwar unter anderem mit freiwillig arbeitenden Senioren, die er - wie im Fall Erixx - sogar notfalls aus der Rente holen würde. Die Idee an sich ist nicht neu, das Problem der fehlenden Arbeitskräfte wird nur immer dringender. Warum also nicht zu den Madsens Landsleuten nach Dänemark schielen. In Deutschland zählen Rentner noch zum alten Eisen, in Dänemark und für unseren Arbeitsminister sind sie allerdings "graues Gold"! Dort beschreibt man ältere Menschen schon lange so, um zu zeigen, wie sehr man sie schätzt, während man bei uns damit höchstens Beton umschreibt. Das sagt schon viel.

AUDIO: Der Druck auf erixx steigt - noch immer keine Lösung in Sicht (1 Min) Der Druck auf erixx steigt - noch immer keine Lösung in Sicht (1 Min)

Arbeitsmarkt statt Ruhestand

Wird folglich dann dort wie hier das Altersheim zur (grauen) Goldgrube? Nein, wie Madsen erklärt. Seine Strategie, Senioren aus der Rente zu beordern, bedeute nicht "von einem Pflegeheim zum nächsten zu laufen, um die Leute da rauszuholen" (auch wenn die Vorstellung schon ein wenig witzig ist). Er möchte das Potenzial rüstiger Rentner für den Arbeitsmarkt nutzen, wie er sagt. Damit diese neuen alten Arbeitnehmer aber überhaupt Lust bekommen, vom E-Bike abzusteigen und wieder zu malochen, müssen die Politiker und auch Arbeitgeber noch viel tun. Gängige Job-Annoncen wie: "Wir suchen Verstärkung für unser junges, dynamisches Team" darf es dann nicht mehr geben. Andere Altersdiskriminierung auch nicht. Denn: Dass ein Silberrücken das Zeug zum (Alt)-gold hat, muss man ihm vielleicht einfach mal sagen. Stichwort: Wertschätzung!

Eine Stellenausschreibung der Zukunft könnte also folgendermaßen gehen: "Noch fit genug fürs E-Bike und den Rollator-Tanzkurs? Dann nutzen Sie ihre Energie und werden Teil unseres Teams - Wir brauchen Sie!"

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2023 | 11:40 Uhr