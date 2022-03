Kita-Warnstreik bei kommunalen Kitas in SH Stand: 08.03.2022 14:40 Uhr Heute mussten sich viele Eltern etwas für ihre Kleinen einfallen lassen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der kommunalen Kitas in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist auch die Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe.

Etwa 1.000 Beschäftigte aus dem sogenannten Sozial- und Erziehungsdienst sind dem Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di gefolgt, unter anderem waren Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen und Mitarbeitende kommunaler Kitas dabei. Wie viele öffentliche Einrichtungen landesweit am Dienstag geschlossen hatten, konnte die Gewerkschaft auf Nachfrage nicht genau beziffern. Fest steht: In Kiel waren es 32 städtische Kitas, in Lübeck 28 und in Norderstedt neun.

Erzieherin: "Wir machen uns kaputt"

Auch Erzieherin Alica Schulz aus Kiel hat heute die Arbeit niedergelegt. "Wir verdienen einfach viel zu wenig", sagt Schulz. Der Job sei immernoch zu unattraktiv, als dass die Leute ihn überhaupt lernen und darin arbeiten wollten. Und: "Es ist mega anstrengend, in Unterbesetzung durchzuarbeiten und wir machen uns dadurch kaputt." Ihren Angaben nach fallen in ihrer Einrichtung gut 80 Kinder auf acht Betreuende - das sei so schon zu knapp, geschweige denn im Krankheitsfall.

Streikgrund: Wertschätzung im Beruf fehlt

Dass es um Wertschätzung des Erzieherberufs geht, bestätigt Hildegard Reckers-Teichelmann. Sie leitet die Kita "Faldera" in Neumünster. "Erst einmal möchten wir in den Warnstreik gehen, damit wir faire und qualitativ aufgewertete Arbeitsbedigungen bekommen. Das heißt beispielsweise geregelte Vor- und Nachbereitungszeiten, damit wir unsere pädagogische Arbeit gut umsetzen können", so Reckers-Teichelmann. Man wolle nicht nur Betreuen, sondern die Kinder auch bilden. Doch dazu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Worten der Kita-Leiterin aus Neumünster kaum noch. Der Fachkräftemangel verschärfe die Lage zunehmend.

Mehr Nachwuchs und bessere Bezahlung

Hier setzen auch die Forderungen der Dienstleistungsgesellschaft ver.di an. Von den Arbeitgebern wird eine lukrativere Ausbildung für Erziehungs- und Sozialberufe gefordert, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und Entlastung zu schaffen. Ver.di hatte bei der ersten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern Ende Februar nach eigenen Angaben auch eine bessere Bezahlung gefordert.

Arbeitgeberverband spricht von wildem Streikaufruf

Die Forderungen, die ver.di aufgestellt hat, waren nach den Worten des Kommunalem Arbeitgeberverbandes Schleswig-Holstein (VKA SH) zunächst sehr unspezifisch. "Es geht unter anderem um Fragen der Zuordnung von Berufen zu den Entgeltgruppen des öffentlichen Dienstes. Eine unglaublich komplexe Materie", erklärte Wilfried Kley, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes.

In der Auftaktrunde hätte man erst einmal nachgefragt, was die Gewerkschaft eigentlich genau fordere. "Direkt nachdem das passiert ist, wird sozusagen zu Streiks aufgerufen", sagte Kley. Er versteht nicht, warum die Gewerkschaft nicht erst eine zweite Verhandlungsrunde abgewartet hat. "Einen wilderen Streikaufruf habe ich noch nicht erlebt", so Kley.

