Karl-May-Spiele 2023: Wolfgang Bahro wird Winnetous Widersacher Stand: 17.02.2023 12:00 Uhr Am 23. Juni feiern die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg wieder Premiere. "Winnetou I - Blutsbrüder" steht auf dem Programm. Nun haben die Veranstalter die Gaststars der kommenden Saison verraten.

"Mit Wolfgang Bahro holen wir den größten Bösewicht des deutschen Fernsehens an den Kalkberg", sagt Ute Thiel, die Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele. In der kommenden Spielzeit wird das Urgestein der TV-Serie "Gute Zeiten - schlechte Zeiten" in den Sattel von Santer steigen - Winnetous Gegenspieler. Am Kalkberg sei man sehr stolz, dass Bahro seine Dreharbeiten für die RTL-Soap so legen konnte, dass er Zeit für einen "unvergesslichen Sommer im Wilden Westen von Bad Segeberg" habe.

Folgt man dem Originalwerk Karl Mays, so wird Bahro die Aufgabe zukommen, Winnetous Schwester Nscho-tschi zu töten - ein Job, der ihm mit Blick auf den zweiten Gaststar nicht gerade leicht fallen dürfte.

Nadine Menz wird Winnetous Schwester

Nscho-tschis Rolle wird in diesem Sommer von Nadine Menz verkörpert. Menz und Bahro kennen sich gut - auch sie spielte drei Jahre lang in der RTL-Serie GZSZ mit. Die 32 Jahre alte Schauspielerin bringt bereits einiges an Theater-Erfahrung mit, stand schon im Jungen Theater Bonn auf der Bühne. Die Veranstalter versprechen: Man werde sich auf Anhieb in sie verlieben. Bekannt ist Menz auch aus der ARD-Telenovela "Verbotene Liebe".

Alexander Klaws startet seine dritte Spielzeit

Ins Kostüm von Apachenhäuptling Winnetou wird diesen Sommer zum dritten Mal Alexander Klaws schlüpfen.In der vergangenen Spielzeit musste der 39-Jährige wegen einer Corona-Erkrankung insgesamt zehn Vorstellungen verpassen.

Dennoch ging die erste Saison nach der Pandemie mit einem Besucherrekord zu Ende. Mehr als 406.000 Besucherinnen und Besucher kamen in 2022 in die Kalkberg Arena, um "Der Ölprinz" zu sehen.

