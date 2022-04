Hygiene in Flüchtlingsunterkünften Stand: 04.04.2022 12:51 Uhr In der Landesunterkunft in Bad Segeberg leben aktuell etwa 400 Geflüchtete aus der Ukraine. Um den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern, sind Hygiene und medizinische Versorgung genau geregelt.

von Lisa Synowski

Jeden Tag kommen neue Menschen aus der Ukraine in die Landesunterkunft in Bad Segeberg. Sie ist eine der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes und damit für viele die erste Anlaufstelle nach ihrer Flucht. Zwischen fünf und 14 Tagen bleiben die meisten Geflüchteten hier, bevor es für sie weitergeht. Bei einer aktuellen Belegung von mehr als 400 Menschen bedeutet das einen hohen Wechsel, dem das Team vor Ort mit strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen begegnet. "Natürlich gibt es hier ein gewisses Risiko für den Ausbruch von Krankheiten, aber wir sind gut auf die Situation vorbereitet", sagt Objektleiter Lothar Gahrmann.

Hygienepaket zur Ankunft

Schon bei der Ankunft bekommt jeder Geflüchtete ein Hygienepaket mit Wasch- und Desinfektionsmitteln. Alle Gemeinschafts- und Sanitäranlagen werden zwei Mal am Tag gereinigt. Den Bewohnerinnen und Bewohnern stehen Waschmaschinen für die eigene Wäsche zur Verfügung. Und es wird darauf geachtet, nicht zu viele Menschen auf engem Raum unterzubringen. "Momentan belegen wir jeden Container wirklich nur mit einer Einzelperson, einem Paar oder einer Familie", so Gahrmann.

Gesundheitsdaten werden erfasst

Auch die medizinische Versorgung ist genau geregelt. Darum kümmern sich pro Tag zwei Ärzte, die ab acht Uhr morgens Sprechstunden direkt auf dem Gelände anbieten. Jeder, der in der Landesunterkunft wohnt, muss hier zudem gleich am ersten Tag einmal vorbeischauen, damit seine Gesundheitsdaten erfasst werden können.

"Uns interessiert zum einen, auf welchem Weg die Menschen hier nach Deutschland gekommen sind und welche Vorerkrankungen sie mitbringen, und zum anderen auch, welche Impfungen sie haben", erläutert Christoph Kalmutzke. Er arbeitet jetzt seit zwei Wochen als Arzt in der Landesunterkunft und hat gerade in Bezug auf den Impfstatus unterschiedliche Beobachtungen gemacht. Während die meisten der jüngeren Menschen gegen Corona und auch andere Krankheiten geimpft seien, so Kalmutzke, würden diese Impfungen bei vielen der Älteren fehlen.

Genaue Zahlen zur Impfquote unter den Geflüchteten gibt es vom Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge aktuell nicht.

Impfungen direkt auf dem Gelände

Die Ärzte bieten vor Ort deswegen auch eine Impfsprechstunde an und beraten die Geflüchteten zu allen in Deutschland gängigen Impfungen. Die meisten sind freiwillig. Eine Ausnahme ist die Masernimpfung, die nach dem neuen Masernschutzgesetz Pflicht für alle ist, die länger in der Landesunterkunft bleiben wollen. Die Nachfrage nach den Impfungen vor Ort sei hoch, sagt Christoph Kalmutzke. Ein größerer Krankheitsausbruch in Bad Segeberg sei bisher ausgeblieben.

Quarantänekapazitäten werden erhöht

Darauf vorbereitet sind sie aber. Auf dem Gelände der Bad Segeberger Landesunterkunft gibt es eine Quarantänestation, auf der Infizierte separiert werden können. Aktuell befindet sich hier nur ein einziger Corona-Patient, doch die Kapazitäten sind höher und werden noch ausgebaut. "Wir wollen sicher gehen, dass wir auch mit steigender Belegung noch genügend Möglichkeiten haben, Krankheitsfälle zu isolieren. Das dient dem Schutz der Flüchtlinge genauso wie dem von unserem Team hier", so Christoph Kalmutzke. Langfristig wollen sie in Bad Segeberg bis zu 1.200 Menschen aufnehmen und dabei weiter alle Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten.

