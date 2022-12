Heiligenhafen: Feuerwerkskörper explodieren in Wohnung Stand: 29.12.2022 08:21 Uhr Explodierende Böller und herumfliegende Raketen: Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend unter erschwerten Bedingungen einen Wohnungsbrand in Heiligenhafen gelöscht.

Nach einem Wohnungsbrand in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) ist ein Mann mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Feuerwehr war das Feuer am frühen Mittwochabend in einer Erdgeschosswohnung im Wildkoppelweg ausgebrochen. Mehrere Rettungswagen und die gesamte Feuerwehr von Heiligenhafen waren im Einsatz.

Feuerwehr musste sich zurückziehen

Die Rettungskräfte wurden bei ihrem Einsatz von einem Feuerwerk in der Wohnung begrüßt, wie der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenhafen, Michael Kahl, berichtet: "Wir mussten uns wieder zurückziehen, weil massiver Feuerwerkskörperaustritt war. Also wir wurden mit einem Feuerwerk in der Wohnung empfangen. [...] Und in der Wohnung waren auch nicht nur die handelsüblichen Mengen sondern etwas mehr."

Experten des Kampfmittelräumdienstes waren später vor Ort, um die restlichen Feuerwerkskörper aus der Wohnung zu holen. Ob der Brand durch die Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, ist noch nicht klar. Die Wohnung des Mannes ist unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens wird ermittelt.

