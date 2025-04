Neuer Studiengang soll fit machen für Unternehmensgründung Stand: 30.04.2025 10:10 Uhr Studieren und sofort ein Unternehmen gründen: Dafür will die Hochschule Flensburg mit dem neuen Studiengang "Gründung, Innovation, Entwicklung" junge Menschen fit machen.

von Simone Mischke

Die Studierenden sollen schon im ersten Semester ein Startup gründen, mit dem sie wirtschaftlich auf dem freien Markt tätig sind. Darum geht es in dem neuen Bachelor-Studiengang "Gründung, Innovation, Entwicklung" der Hochschule Flensburg. Dabei wird nicht der Umsatz, aber die Entwicklung der jungen Gründerinnen und Gründer bewertet, erklärt Gunnar Plöhn, wissenschaftlicher Mitarbeiter und einer der Hauptinitiatoren des neuen Entrepreneurship-Studiums.

Konzept aus Finnland - in Flensburg weiterentwickelt

Dieser neue Studiengang ist der erste seiner Art in Deutschland, sagt Gunnar Plöhn. "Die Finnen waren die ersten, die einen solchen Studiengang an der Jamk Universität angeboten haben." Auch in anderen Ländern wie den USA gibt es solche Studiengänge längst. "Es ist ein erprobtes Konzept, was wir in Flensburg weiterentwickelt haben", erklärt Gunnar Plöhn. Mit eigenen Ideen für ein Unternehmensprojekt können, müssen die Studierenden aber nicht an den Start gehen. Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Design: möglich ist, was an der Hochschule angeboten wird. Dabei können sich die studentischen Gründerinnen und Gründer auch mit anderen zusammentun.

Ab dem 3. Semester: Individuelle Schwerpunkte setzen

Jeder, der am freien Markt unterwegs ist, weiß: glatt geht es nie. Deshalb sollen die Studierenden während des Studiums auch durch ein Coaching unterstützt werden. "Ab dem 3. Semester kann man sich spezialisieren, je nachdem, wie es zur eigenen Persönlichkeit beziehungsweise zum Unternehmen passt", sagt Gunnar Plöhn. Auch könne man so gut Netzwerke aufbauen, weil ganz unterschiedliche Fachrichtungen aufeinander treffen.

Regionaler Impulsgeber: Wie der Studiengang die Region stärken soll

Von dem neuen Studiengang verspricht sich die Hochschule Flensburg auch einen Einfluss auf die Region, weil sich neue Unternehmen etablieren. Auch die Lehre profitiere - durch neue Impulse von außen könne sie sich weiterentwickeln, so Plöhn.

Die Voraussetzungen für den neuen Studiengang werden ab dem 23. Mai auf der Homepage der Hochschule veröffentlicht. Ab dann kann man sich bewerben. Der neue Studiengang ist zunächst auf 40 Studierende limitiert. Nach sieben Semestern hat man entweder den Bachelor of Arts oder den Bachelor of Science in der Tasche - und kann im Idealfall direkt weiter in der eigenen Firma durchstarten.

