63-Jähriger wegen Mordverdachts vor Gericht: Prozessauftakt in Kiel

In Kiel muss sich von Mittwoch an ein 63-jähriger Vermieter vor dem Landgericht wegen eines mutmaßlichen Mordes verantworten. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im vergangenen Jahr im November einen Mieter unter falschem Vorwand in seine Wohnung in Neumünster gelockt zu haben. Dort soll er dann mit einer Hantel auf den 73 Jahre alten Mann eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben. Als der Mann am Boden lag, soll der Beschuldigte ihn dann angezündet haben. Der Mann starb noch vor Ort an einem Schädel-Hirn-Trauma, so die Staatsanwaltschaft.

Aktuell ist der Angeklagte in einer Fachklinik untergebracht. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der 63-Jährige aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung nicht schuldfähig ist. Für den Prozess sind sechs weitere Termine angesetzt. Mit einem Urteil wird Ende Mai gerechnet.

