Haftbefehl nach mutmaßlicher Messerattacke in Kiel-Mettenhof Stand: 22.06.2022 08:20 Uhr Ein Jugendlicher soll am Dienstag eine Frau und deren Sohn in einem Haus in Kiel-Mettenhof angegriffen und verletzt haben. Gegen den Verdächtigen wurde nun Haftbefehl erlassen.

Nach dem mutmaßlichen Messerangriff eines Jugendlichen auf eine Frau und deren Sohn in Kiel-Mettenhof, ist am Dienstag gegen den Jugendlichen Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Die Polizei geht von einem eskalierten Nachbarschaftsstreit aus.

Laut Polizei hatte der Jugendliche am Dienstag um kurz nach 17 Uhr das Mehrfamilienhaus in der Helsinkistraße betreten. Im Hausflur geriet der Jugendliche den Angaben zufolge mit einer 42 Jahre alten Frau und mit deren 20 Jahre alten Sohn in Streit. Daraufhin soll er mehrfach mit einem Messer auf seine Opfer eingestochen haben. Der ebenfalls anwesende Lebensgefährte der Mutter konnte den Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, wie die Polizei mitteilte

Hintergrund: Vermutlich Nachbarschaftsstreit

Mutter und Sohn erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Zum Schutz der Identität des Beschuldigten macht die Polizei keine Angaben über das genaue Alter des Jugendlichen.

Weitere Informationen Messerstecherei im Kieler Rotlichtviertel mit zwei Verletzten Maskierte Männer sollen in einer Kneipe gezielt einen Mann angegriffen haben. Ein zweiter wurde verletzt. Die Täter sind flüchtig. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.06.2022 | 09:00 Uhr