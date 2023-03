Glücksburg: Mann gesucht nach sexuellem Übergriff

Nach sexuellem Übergriff in Glücksburg: Wer hat diesen Mann gesehen? Stand: 21.03.2023 14:36 Uhr Ein Mann klopft nachts an das Fenster einer älteren Glücksburgerin. Dann kommt es laut Polizei zum sexuellen Übergriff auf sie. Wer hat Hinweise zu dem Tatverdächtigen? Die Beamten suchen Zeugen.

Die Polizei Flensburg fahndet nach einem sexuellen Übergriff auf eine ältere Frau in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) nach einem tatverdächtigen Mann.

Den Informationen nach soll der 40-50 Jahre alte Mann vor gut drei Wochen, am 1. März, kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße an das Küchenfenster einer Wohnung geklopft und um Hilfe gebeten haben. Als ihn die ältere Dame rein ließ, sei der Mann sexuell übergriffig geworden. Danach sei er auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung geflüchtet.

Wer hat den tatverdächtigen Mann gesehen? Polizei sucht Zeugen

Mit einem Phantombild sucht die Bezirkskriminalinspektion Flensburg nach dem Verdächtigen mit folgenden Merkmalen:



etwa 1,75 Meter groß

40-50 Jahre alt

schlank

kurze blonde Haare

kein Bart

helle Hose, braun-beige Windjacke, Schiebermütze

auf Fahrrad flüchtig, vermutlich Rennrad

Wer hat denn Mann in Glücksburg und Umgebung gesehen oder kann den Beamten Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter (0461) 48 40 zu melden.

