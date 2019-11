Stand: 05.11.2019 07:37 Uhr

Glücksatlas: Schleswig-Holstein weiter vorne

In Schleswig-Holstein leben die glücklichsten Menschen in Deutschland. Das geht aus dem Glücksatlas hervor, der heute in Berlin vorgestellt wird. Dafür haben Wissenschaftler Umfragedaten zur Lebenszufriedenheit ausgewertet und ein Ranking aus 19 Regionen erstellt. Bundesweit liegt das Lebensglück liegt auf einer Skala von 0 bis 10 bei 7,14 Punkten. Im vergangenen Jahr betrug der Wert demnach 7,05. Der Wert für Schleswig-Holstein beträgt 7,44 Punkten.

Brandenburg ist Schlusslicht

Platz zwei des Regionen-Rankings belegt erstmals Hessen (7,31). Hamburg (7,27) verliert danach einen Rang und landet auf Platz drei, dicht gefolgt von Franken, das minimal zulegen konnte (7,27). Das Mittelfeld bilden laut "Glücksatlas" westdeutsche Regionen, mit geringem Abstand voneinander. Bayern-Süd, das von 7,22 auf 7,26 Punkte zulegte, belegt aktuell Platz fünf. Bemerkenswert ist die schwache Platzierung von Niedersachsen/Nordsee, das auf 7,18 Punkte kommt und auf Rang elf (zuvor Rang neun) absteigt. Wie im vergangenen Jahr ist Brandenburg mit 6,76 Punkten das Schlusslicht unter den deutschen Regionen.

Neuer Glücksatlas: Schleswig-Holstein wieder spitze NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.11.2019 08:00 Uhr Autor/in: Kevin Bieler Die Deutschen sind so glücklich wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das zeigt der diesjährige Glücksatlas, den die Deutsche Post heute vorstellt. Die glücklichsten Deutschen leben auch in diesem Jahr wieder in Schleswig-Holstein.







Neunte Ausgabe des Glücksatlas

Der "Glücksatlas" wurde bereits zum neunten Mal von der Deutschen Post erstellt. Die Daten stammen den Angaben zufolge aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), einer repräsentativen Befragung von Privathaushalten, sowie einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach.

