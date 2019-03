Stand: 31.03.2019 15:59 Uhr

Gewalttäter bricht aus Psychiatrie in Neustadt aus

Die Polizei sucht seit Sonntag nach einem 36 Jahre alten Mann, der aus dem Ameos-Klinikum für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Neustadt ausgebrochen ist. Der Flensburger befand sich in der Klinik wegen schwerer Brandstiftung. Er war am 17. Dezember 2008 vom Landgericht Flensburg verurteilt worden. Laut Polizei gilt der Mann als ausgesprochen gefährlich und gewaltbereit. "Bislang führten die Maßnahmen nicht zur Ergreifung des Entwichenen", sagte die Flensburger Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp. Deshalb leiteten die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Polizeidirektion Lübeck eine Öffentlichkeitsfahndung ein.

Schlangen-Tattoo auf dem rechten Unterarm

Der Gesuchte ist 1,73 Meter groß und 92 kg schwer, hat blaue Augen, Glatze, Kinn- und Oberlippenbart, teilte die Polizei mit. Außerdem ist der Mann stark tätowiert. Besonders auffällig ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein großflächiges Schlangenmotiv auf dem rechten Unterarm. Der 36-Jährige war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. "Als besonders auffällige Merkmale sind eine Narbe auf der Stirn und eine Narbe auf der rechten Halsseite zu benennen", meinte Gropp. Die Polizei warnt davor, direkt an den Mann heranzutreten. Sie nimmt Hinweise unter 110 entgegen. Auch die Polizei in Lübeck (0451) 131 46 04 kann kontaktiert werden.

