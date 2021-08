Feuer in Lübeck - Bahnverkehr zeitweise unterbrochen Stand: 15.08.2021 09:56 Uhr In der Nacht zu Sonntag hat ein Feuer eine rund 800 Quadratmeter große Lagerhalle in Lübeck zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, stand die leer stehende Halle in der Straße "Am Güterbahnhof" beim Eintreffen der Einsatzkräfte komplett in Flammen. Rund 100 Feuerwehrleute waren vor Ort und konnten weitere Lagerhallen vor den Flammen schützen. Der Bahnverkehr des angrenzenden Hauptbahnhofs Lübeck musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zwischenzeitlich eingestellt werden. Seit dem Morgen läuft der Zugverkehr aber wieder. Nach Angaben der Feuerwehr dauern die Nachlöscharbeiten an. Die Ursache des Brands war laut Polizei zunächst unklar.

