Feuer in Kampen auf Sylt - zwölf Menschen gerettet Stand: 10.08.2022 07:25 Uhr In Kampen auf Sylt ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Großbrand ausgerückt. Eine reetgedeckte Villa stand lichterloh in Flammen. Nach Angaben der Polizei wurden zwölf Bewohner aus dem Gebäude geholt.

Um kurz vor zwei Uhr in der Nacht heulten die Sirenen auf Sylt. Mitten in Kampen im Brunnenweg hatte das Reetdachhaus mit insgesamt sechs Wohneinheiten Feuer gefangen. Die Brandursache ist nach Angaben der Rettungsleitstelle noch unbekannt.

Zwei Bewohner im Krankenhaus

Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 150 Einsatzkräften an und brachte die Menschen in Sicherheit. Zwölf Personen sind nach Angaben der Rettungsleitstelle in einem Hotel in Kampen untergebracht worden. Sie werden vom DRK betreut. Zwei Bewohner kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Menschen in der Umgebung wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten.

Flammen noch nicht unter Kontrolle

Am Morgen hatten die Feuerwehrleute den Brand noch nicht unter Kontrolle. Die Lage sei etwas unübersichtlich, beschreibt der Gemeindewehrführer Siegfried Engel: "Wir haben noch ein Gebäude, wo wir noch einen offenen Feuerschein haben und auch noch einen Dachstuhlbrand haben, weil das ein Eckgebäude ist, was über mehrere Ecken läuft." Das Feuer sei quasi "einmal rumgezogen auf die andere Ecke". Dort gebe es jetzt einen neuen Dachstuhlbrand. Momentan ist ein Bagger im Einsatz, der das Reetdach herunterreißen soll.

