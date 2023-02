Fall Brokstedt: E-Mails aus Hamburg doch in Kiel aufgetaucht Stand: 15.02.2023 10:53 Uhr Die Zuwanderungsabteilung Kiel hat über den mutmaßlichen Täter von Brokstedt mehr Informationen aus Hamburg erhalten als bisher bekannt. In einer internen Prüfung sind zwei Nachrichten aus dem Jahr 2022 wiedergefunden worden.

von Friederike Schneider

In der Zuwanderungsabteilung in Kiel sind nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein E-Mails von der Hamburger Polizei und der Justizvollzugsanstalt Billwerder wieder aufgetaucht, die Informationen über den späteren mutmaßlichen Täter von Brokstedt enthalten. Darüber haben Vertreterinnen und Vertreter aus Schleswig-Holstein heute im Justizausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft informiert.

E-Mail-Eingänge wurden erneut geprüft

Nachdem der Hamburger Justizstaatsrat Holger Schatz im Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags detaillierte Angaben zum E-Mail-Verkehr mit der Zuwanderungsabteilung gemacht hatte, seien diese in Kiel eingehend geprüft worden, teilte die Stadt mit. Dabei seien zwei der angesprochenen E-Mails gefunden worden. Konkret handelt es sich laut Stadt um die Antwort der Polizei Hamburg vom 10. März 2022, die in dem persönlichen Postfach eines Mitarbeitenden aufgefunden wurde und die Antwort aus der JVA Billwerder vom 6. Mai 2022, die wiederhergestellt wurde. Damit sei die Kieler Zuwanderungsbehörde über die Haft des mutmaßlichen Täters informiert worden, allerdings nicht über den dafür vorgeschriebenen Weg, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Information über U-Haft bereits im März

Schatz hatte in der vergangenen Woche gesagt, spätestens ab dem 10. März hätten in Kiel alle Informationen vorgelegen, auch über die U-Haft in Hamburg. Vorangegangen waren demnach mehrere Kontaktversuche der Polizeieinheit GERAS, die sich mit ausländischen Straftätern befasst. Am 9. März 2022 antwortete die zuständige Sachbearbeiterin der Zuwanderungsabteilung in Kiel und informierte gleichzeitig das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (BAMF). In dieser E-Mail ging es jedoch noch nicht um die U-Haft. Diese Information ist erst in der Antwort der Ermittlungseinheit vom 10. März enthalten, die jetzt wiedergefunden wurde. Nach Angaben der Stadt ging diese Antwort nur an die Zuwanderungsabteilung, nicht aber an das BAMF.

Antwort der JVA wiederhergestellt

Die zweite wiedergefundene E-Mail ist Teil eines Austausches zwischen der Zuwanderungsabteilung Kiel und der JVA Billwerder, in der der mutmaßliche Täter zu diesem Zeitpunkt saß. Der Ausländerberater hatte sich an die Zuwanderungsabteilung gewandt, weil er eine Drogentherapie vorbereiten wollte. Die Zuwanderungsabteilung antwortete darauf mit weiteren Nachfragen, unter anderem, seit wann der Beschuldigte in Hamburg in U-Haft säße. Bislang hatte die Stadt davon gesprochen, keine Rückmeldung von der JVA bekommen zu haben. Diese Antwort konnte nun aber wiederhergestellt werden.

Kiel: Keine offizielle Mitteilung aus Hamburg erfolgt

Weitere von der Justizbehörde Hamburg angesprochene Kontaktversuche konnten nach Angaben der Stadt bisher nicht aufgefunden werden. Insbesondere seien keine offiziellen Mitteilungen erfolgt, wie sie in Strafsachen vorgeschrieben seien. Der Informationsfluss müsse verbessert und die gesetzlichen Meldepflichten möglicherweise überarbeitet werden, heißt es von der Stadt.

