Einbruch in Helgoländer Schmuckladen: Stammen Täter von der Insel? Stand: 18.10.2021 10:56 Uhr Bei einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft auf Helgoland (Kreis Pinneberg) ist ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden. Laut Inhaber sollen die Täter von der Insel kommen.

Wie der Inhaber des Geschäfts mitteilte, wurde schon Ende September sein Geschäft in einer der Hummerbuden an der Promenade am Binnenhafen aufgebrochen. Einen so großen Diebstahl habe es auf der Insel seit mehr als 30 Jahren nicht gegeben.

Belohnung ausgesetzt

Wie der Inhaber des Geschäfts, Jan Ludwig, sagte, verliert Helgoland damit ein bisschen von seinem Idyll, denn seiner Einschätzung nach müssen der oder die Täter von der Insel kommen. In der Hummerbude fertigt Ludwig gemeinsam mit seiner Frau Schmuck aus geschliffenem roten Feuerstein und Silber. Den roten Feuerstein gibt es nur auf Helgoland.

Er sei fast froh, dass der Einbruch zum Ende der Saison passiert sei, sagte Jan Ludwig. Im Mai wäre die Saison für ihn gelaufen gewesen. Jetzt müsse er nachproduzieren - und eine Alarmanlage installieren, so Ludwig. Der Ladenbesitzer hat nach dem Diebstahl eine Belohnung von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt.

