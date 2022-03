Ein Blick in die ukrainische Seele einer Kellinghusenerin Stand: 10.03.2022 20:47 Uhr Olena Fredebold tut alles, was sie von Kellinghusen aus machen kann, um ihrer Familie in der Ukraine zu helfen. Angst und Sorge sind ihre ständigen Begleiter.

von Janina Harder

Etwas ist anders in der beschaulichen Wohngegend in Kellinghusen (Kreis Steinburg), in der Olena Fredebold lebt. In der Nacht ist ein ukrainischer Transporter aus dem Kriegsgebiet angekommen, parkt auf der Auffahrt ihres Hauses. Blau-gelbe Luftballons schmücken das Gebäude. Fredebold ist gebürtige Ukrainerin und Dolmetscherin für Ukrainisch, Russisch und Deutsch. Seit 20 Jahren lebt sie in Deutschland. Hier wurden ihre drei Kinder geboren, zusammen mit ihnen besitzt sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Fredebolds restliche Familie lebt in der Ukraine. Sie macht sich Sorgen um ihre Eltern, sieben Brüder und Schwestern, 28 Neffen und Nichten.

Der Schock sitzt tief

Als sie von dem Krieg in ihrer Heimat erfuhr, war sie geschockt und wie gelähmt, berichtet sie. "Im ersten Moment kann man das gar nicht verstehen, die Gedanken überschlagen sich, auch die Emotionen" sagt Fredebold. "Man weiß nicht, an was man zuerst denken soll. Was kann ich machen, wie kann ich helfen?"

Gezielte Hilfe durch abgestimmte Hilfsgüter

Aber Olena Fredebold erlebte schnell, wie sie von Deutschland aus helfen kann. Als sie mit ihren Brüdern telefonierte, die im Zuge der Generalmobilisierung zum Militär eingezogen wurden, erfuhr sie, welche Hilfsgüter die Ukrainer dringend benötigen: Viel Verbandszeug und Medikamente, Schlafsäcke, Decken, warme Kleidung für die Männer, die in den Krieg ziehen müssen. Ausgemusterte militärische Schutzkleidung aus Army-Shops, privat erworbene Nachtsichtgeräte und Funkgeräte - alles was man benötigt, um gegen die russischen Truppen eine Chance zu haben, sagten die Brüder.

Mütter flehen um Babynahrung

"Außerdem flehten Mütter um Babynahrung, das zerreißt einem das Herz", sagt Olena Fredebold. Ihr Blick wandert zu den Kartons, die sie sorgfältig beschriftet hat - auf Deutsch und Ukrainisch. Ihr 17-jähriger Sohn Tim kommt auf die Terrasse und schleppt einen großen Bundeswehrsack zum Transporter. Er ist zweisprachig aufgewachsen und bespricht mit seinem Cousin auf Ukrainisch, was sich in dem nächsten Karton befindet. Seine Cousine hakt ihn auf einer Packliste ab.

Hilfsgüter gezielt spenden

In den vergangenen Tagen hatte Olena Fredebold in Kellinghusen und Umgebung Hilfsgüter gesammelt, zu Spenden aufgerufen. Wichtig war ihr, dass ganz gezielt nur die Dinge gespendet werden, die am dringendsten in der Ukraine gebraucht werden. Bei sich zu Hause und an weiteren ausgewählten Sammelstellen konnten die Menschen in den vergangenen Tagen ihre Hilfsgüter abgeben.

Die Kinder in Sicherheit gebracht

Olenas Fredebolds Schwester wohnt fünf Kilometer entfernt von einem Atomkraftwerk in der West-Ukraine. Die Angst vor einer atomaren Katastrophe ist groß nach dem Beschuss von Europas größtem Atomkraft in Saporischschja im Südosten des Landes. Beunruhigend sei auch, dass russische Truppen außerdem die Kontrolle über das ehemalige Kraftwerk in Tschernobyl übernommen und Mitarbeiter in ihre Gewalt gebracht hätten.

Angst vor Angriff auf Atomkraftwerk

Durch einen Stromausfall durch Beschuss können die Brennelemente dort nur noch durch Generatoren abkühlen, das Werk schlimmstenfalls Feuer fangen und radioaktives Material austreten. Weil sie ähnliche Szenarien für ihren Ort befürchtet, wollte Olenas Schwester ihre Kinder mit dem Transporter in Sicherheit bringen, der jetzt in der Störstadt vor Olenas Fredebolds Haus steht. Sofie ist 13, Bogdan 16 Jahre alt. Ein Verwandter hatte die beiden Jugendlichen nach Kellinghusen gefahren und nimmt auf dem Rückweg die Hilfsgüter mit. Nur deshalb hatte er eine Sondergenehmigung bekommen, durfte die Grenzen passieren und ist mittlerweile wieder auf dem Weg zurück in die Ukraine. Mehrere Tage hatte die Fahrt nach Deutschland gedauert.

Wie ein schrecklicher Traum ohne Erwachen

"Mir fiel es besonders schwer, meine Heimat und meine Eltern verlassen zu müssen - sie allein zu lassen und mich auf den Weg ins Ungewisse zu machen", erzählt Olena Fredebolds 13-jährige Nichte Sofie. "Jeden Morgen hatte ich aufs Neue gehofft, dass ich aufwache und dieser schreckliche Traum irgendwann zu ende geht." Außerdem habe sie große Angst gehabt, dass auf dem Weg nach Deutschland durch die Ukraine etwas passieren könnte. Niemals habe sie geglaubt, dass ein solcher Krieg mitten in Europa im 21. Jahrhundert passieren könne. "Ich war geschockt, weil ich gedacht hätte, solche Dinge gehören der Vergangenheit an", erzählt das Mädchen.

"Krankenhäuser überfüllt mit verletzten Zivilpersonen"

Auch ihren Bruder Bogdan versetzt es noch immer in Aufruhr, wenn er darüber nachdenkt, was in seiner Heimat passiert. Schon am zweiten Kriegstag habe er viele beunruhigende Nachrichten von Freunden erhalten. "Die haben mir berichtet, dass jetzt Medikamente und Verbandsmaterial in den Apotheken knapp geworden sind, dass unsere Krankenhäuser überfüllt sind mit verletzten Zivilpersonen und Soldaten aus Lemberg und Kiew" erzählt der Junge, Er habe das als sehr beängstigend empfunden. "Viele unserer Leute, die operiert wurden oder auch krank waren, mussten das Krankenhaus verlassen, um Platz für die anderen Leute zu machen."

Angst ist allgegenwärtig: Werden wir überleben?

In Kellinghusen müssen die Geschwister erst einmal ankommen. Bald sollen sie mit ihrem deutschen Cousin Tim zusammen zum Sport, in die Schule, zusammen mit ihm die Stadt erkunden. Ein bisschen Normalität und Familienanschluss, das sei jetzt wichtig für Nichte und Neffen, sagt Olena Fredebold. Aber sie weiß auch: Momentan ist die Sorge um ihre Familie einfach zu groß. Ihr ergeht es da ähnlich. "Meine Familie in der Ukraine will unbedingt, dass der Krieg aufhört" erzählt die 45-Jährige. "Sie sind jetzt schon müde davon, permanent in dieser Angst zu leben." Zwar hätten sie jetzt keine Panik mehr, aber die Angst sei allgegenwärtig.

"Natürlich, stellt sich jeder die Frage: Was kommt, was passiert mit uns? Werden wir überleben? Was hat dieser Mensch sich in den Kopf gesetzt?", sagt Frebold. "Dieser Mensch", damit meint sie den russischen Präsidenten Putin. Olena Fredebold hofft auf ein Wunder, sagt sie. Dass es die Ukraine schafft, gegenzuhalten. Den Krieg durchzustehen.

Sorge um Familie ist überbordend

Olena Fredebold ist in Sorge um ihre Brüder, die nun kämpfen müssen. Um Ihre Schwägerin, die mit ihren Kindern bislang nicht ihre bombardierte Stadt verlassen konnte. Eine weitere Schwägerin, die als Ärztin mit ihren Kindern bis zuletzt vor Ort bleiben wird, weil sie sich um Verwundete kümmern muss. Vor allem aber um ihre Eltern, die aus Sorge um ihre Kinder und Enkel nicht mehr schlafen können. "Ich mache mir solche Sorgen wegen meiner Mama, ob sie das auch alles verkraftet", sagt Olea Fredebold.

Sie versucht, gegen die Tränen anzukämpfen, dann erstickt ihre Stimme. "Dass sie keinen Herzinfarkt erleidet. Was wäre dann? Die Krankenhäuser sind voll, und meine Eltern sind auch schon ein bisschen älter". Tränen laufen nun über ihr Gesicht. "Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie jetzt tagelang nicht klar denken kann." Sie wisse gar nicht, wo man anfangen soll mit den Ängsten oder Sorgen. Sie seien einfach überbordend. Meistens kann Olena Fredebold für die anderen stark sein, ihre Emotionen beiseite schieben, sagt sie. Manchmal geht es auch nicht.

Nur nicht zur Ruhe kommen

Sie will weiter in Aktion bleiben. Um das Gefühl der Machtlosigkeit zu bekämpfen. Um aus der Ferne zu helfen, so gut es geht. Nichte und Neffe wohnen nun auf unbestimmte Zeit bei ihr. Eine ihrer Schwestern wird voraussichtlich mit ihren Kindern Ende der Woche aufbrechen. Sie wollen auch in Kellinghusen wohnen. Olena Fredebold hat schon alles organisiert. Bis jetzt hat sie drei feste Zusagen von Kellinghusenern, die ihren Wohnraum für die ukrainischen Verwandten zur Verfügung stellen wollen.

Wunsch nach schneller Lösung

Ihre Hoffnung will Olena Fredebold nicht aufgeben. Das gesamte ukrainische Volk könne ein Wunder vollbringen. "Dahinter stehen Menschen, die wirklich großartig sind", sagt Fredebold. "Wir sind zwar ein friedliches Volk, aber wenn jemand uns vernichten will, müssen wir kämpfen". Ihre Hoffnung sei außerdem, dass einer von Putins "eigenen Leuten dem Wahnsinn ein Ende bereitet". Sie wünsche sich, dass der Westen eine schnelle Lösung findet, die Ukraine zu unterstützen. Gleichzeitig verstehe sie auch, dass die deutsche Regierung eine große Verantwortung für ihre 83 Millionen Menschen trage und daher genau abwägen müsse, wenn es darum ginge, eine zusätzliche Verschärfung des Konflikts abzuwenden.

Stolz auf die Hilfsbereitschaft der Kellinghusener

Auf die Kellinghusener ist sie unglaublich stolz, weil sie gezielt Hilfe leisten und Anteil am Schicksal der Ukrainer nehmen. "Was ich mir sonst noch wünsche, ist, dass die Menschen nicht müde werden", sagt Olena Fredebold zum Schluss. "Nicht müde vom Zuhören, vom miterleben, mitfühlen, mithelfen - das sind glaube ich sehr wichtige Grundsteine."

