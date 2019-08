Stand: 28.08.2019 13:22 Uhr

Doris von Sayn-Wittgenstein muss AfD verlassen

Die Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, muss die Partei verlassen. Wie ein Parteisprecher heute mitteilte, gab das Bundesschiedsgericht der Partei dem Antrag des Bundesvorstandes auf Parteiausschluss statt. Die Entscheidung sei letztinstanzlich wegen parteischädigenden Verhaltens gefallen. Die 64-Jährige steht wegen mutmaßlicher Kontakte zu Rechtsextremen in der Kritik.

Die zum rechtsnationalen "Flügel" der AfD zählende von Sayn-Wittgenstein soll einen vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Verein unterstützt haben. Die Parteispitze hatte ihr eine Fördermitgliedschaft in dem Verein "Gedächtnisstätte" vorgeworfen. Der Verein steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD.

Erst Ende Juni als Landesvorsitzende gewählt

Mit dem Parteiausschluss sei von Sayn-Wittgenstein auch nicht mehr Landesvorsitzende im nördlichsten Bundesland, teilte die AfD mit. Sie war erst Ende Juni vom AfD-Landesverband als Vorsitzende wiedergewählt worden - trotz des vom Bundesvorstand eingeleiteten Ausschlussverfahrens. Die 64-Jährige erklärte nach Bekanntwerden des Ausschlusses, sie werde gegen die Entscheidung der Partei juristisch vorgehen. Sie wolle weiterhin Landesvorsitzende bleiben.

Laut AfD bleibt der Posten der Landesvorsitzenden bis zu einer Nachwahl unbesetzt. Nach Angaben eines Parteisprechers werden die Geschäfte des Landesverbandes bis dahin von den beiden Stellvertretern Joachim Schneider und Roland Kaden geführt.

Fraktionschef Nobis begrüßt die Entscheidung

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Kieler Landtag, Jörg Nobis, begrüßte den Parteiausschluss. Die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts sende ein wichtiges Signal in die AfD wie in die Öffentlichkeit aus, so Nobis: "Für die Mitglieder der AfD gibt es eine rote Linie, deren Überschreitung stets zum Ende der Mitgliedschaft führt - unabhängig davon, welche Funktion oder welches Amt ein Mitglied in der Partei gerade innehat."

Morgen fällt das Urteil zum Fraktionsausschluss

Von Sayn-Wittgenstein war im Dezember aus der AfD-Fraktion im Landtag ausgeschlossen worden - ebenfalls mit Verweis auf die Unterstützung des als rechtsextrem eingestuften Vereins. Gegen diese Entscheidung hatte von Sayn-Wittgenstein geklagt, weil sie sich in ihren parlamentarischen Mitwirkungsrechten verletzt sah. In rund 24 Stunden will das Landesverfassungsgericht seine Entscheidung in dem Fall bekannt geben.

2017 wäre sie fast im Bundesvorstand gelandet

Im Dezember 2017 hatte das Lager um den AfD-Rechtsaußen und "Flügel"-Chef Björn Höcke die damals kaum bekannte von Sayn-Wittgenstein sogar überraschend ins Rennen um den Bundesvorsitz der AfD geschickt. Sie zog ihre Kandidatur nach einem Patt schließlich zurück, als sich Alexander Gauland zur Wahl stellte.

