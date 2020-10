Wegen Corona? Mehr Bewerber an Hochschulen Stand: 15.10.2020 05:00 Uhr Die Hochschulen in Schleswig-Holstein verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Studienbewerber. Als Grund wird die Corona-Pandemie vermutet.

An der Uni Flensburg haben sich in diesem Jahr knapp acht Prozent mehr Menschen um einen Studienplatz beworben. An der Fachhochschule Kiel sogar knapp zehn Prozent. Stabil sind die Bewerberzahlen an der Uni Lübeck und der FH Westküste. Für die Uni Kiel liegen noch keine Zahlen vor.

AUDIO: Steigende Bewerberzahlen an Universitäten (1 Min)

Mehr Bewerber schreiben sich ein

Laut einer Sprecherin der Uni Kiel haben aber deutlich mehr Bewerber ihren Studienplatz auch tatsächlich angenommen. Gleiches gilt an der Universität Flensburg. Hier haben sich für den Winter 2.200 Studierende eingeschrieben, etwa 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Als Grund für die wachsenden Bewerberzahlen vermutet die Flensburger Uni die Corona-Pandemie und mangelnde Alternativen, wie zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt.

Uni Flensburg schafft mehr Studienplätze

Die Universität Flensburg hat auf die Entwicklung reagiert und das Studienplatzangebot zumindest leicht erhöht. Dadurch könnten etwas mehr Bewerber angenommen werden, teilte die Hochschule mit. Gelernt werde im Wintersemester überwiegend über Online-Formate. Präsenz sei nur in Einzelfällen nötig. Dafür würden die Lehrenden fortgebildet. Auch die Onlinezugänge in der Bibliothek seien verbessert worden. Die Fachhochschule Kiel sieht dagegen keine Notwendigkeit, auf die steigenden Bewerberzahlen zu reagieren. Man wolle erst die mittel- und langfristige Entwicklung abwarten, teilte die Kieler FH mit.

